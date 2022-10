Proces smanjivanja cijena rominga između EU i Zapadnog Balkana u toku

Sarajevo, Brisel, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Savjeta za regionalnu saradnju (RCC), Evropske komisije (EK) i mobilni operateri iz Evropske unije i Zapadnog Balkana rade, kako je saopšteno, na koracima ka smanjivanju cijena rominga između EU i Zapadnog Balkana koje bi uskoro moglo započeti.

Oni su se danas sastali da razgovaraju o mapi puta za smanjivanje cijena rominga između EU i regiona Zapadnog Balkana, u organizaciji Evropske komisije.

Učesnicima sastanka su se obratili evropski komesar za politiku susjedstva i proširenje Olivér Varhelyi, evropski komesar za unutrašnje tržište Thierry Breton i generalna sekretarka RCC-a Majlinda Bregu, te je saopšteno da će nastaviti da rade na koracima koji uskoro treba da dovedu do početka smanjivanja cijena usluga prenosa podataka u romingu između EU i Zapadnog Balkana.

Krajnji cilj je, kako je saopšteno iz RCC-a, smanjenje cijena rominga približno na nivo cijena na nacionalnom nivou do 2027. godine.

Bregu je kazala da su RCC, Evropska komisija, vlade sa Zapadnog Balkana, mobilni operateri i regulatorne agencije zajedno prošli dug proces smanjivanja cijena rominga u regionu i nakon njegovog ukidanja 1. jula prošle godine vide konkretne rezultate.

„Uprkos mjerama ograničenja putovanja, primjetili smo značajno povećanje svih pokazatelja korištenja rominga zahvaljujući režimu „rominga kao kod kuće“ i to po pitanju odlaznih, odnosno dolaznih poziva, tekstualnih poruka i prenosa podataka“, rekla je Bregu na sastanku.

Ona je kazala da, ako se uporede prva i druga polovinu prošle godine, odnosno period prije i nakon ukidanja rominga na Zapadnom Balkanu, primjećuje se povećanje broja korisnika usluga rominga u regionu od 100 odsto, kao i prometa podataka u romingu do 460 odsto.

„Korisnici rominga sa Zapadnog Balkana napravili su ukupno 143 miliona minuta odlaznih poziva u prošloj godini ili oko duplo više u odnosu na 2019. Prošle godine smo, opet zajedno, počeli intenzivno da radimo sa Evropskom komisijom i mobilnim operaterima na smanjivanju cijena rominga između EU i Zapadnog Balkana u okviru otvorenog, transparentnog, inkluzivnog procesa konsulatacija kojim su obuhvaćeni svi akteri, i nadam se da ćemo prva umanjenja cijena rominga vidjeti već na ljeto naredne godine“, rekla je Bregu.

Kroz niz ambicioznih reformi u domenu politika u svim ekonomijama Zapadnog Balkana zajedno sa smanjivanjem cijena rominga između EU i regiona kroz samoregulisanje i komercijalne ugovore operatera, cilj procesa su direktne koristi za građane, ali i poboljšanje poslovnog okruženja na Zapadnom Balkanu.

Bregu je navela da je tačno da je smanjivanje cijena rominga između EU i Zapadnog Balkana složenije od ukidanja rominga u regionu, ali da vlade završavaju svoj dio posla u tom procesu i tako šalju jasnu poruku o značaju koji pridaju poboljšanju poslovnog okruženja.

„Osim toga, u RCC-u imate pouzdanog regionalnog partnera, a prisustvo Varhelyija i Bretona danas još jednom potvrđuje političku podršku Evropske komisije tom procesu“, dodala je Bregu.

RCC, Evropska komisija i mobilni operateri iz EU i Zapadnog Balkana sastali su se nekoliko puta prošle i ove godine, čime su obezbjedili održivost i dosljednost procesa, te se zajednički bavili potrebama i izazovima. RCC je opredjeljeno da proces konsultacija sa mobilnim operaterima iz EU i regiona učini još strukturiranijim i to u okviru Savjetodavne i koordinacione grupe koja uskoro treba da bude osnovana.

