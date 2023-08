Priznanje donijelo Herceg Novom veliku medijsku pažnju

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Vijest da se Herceg Novi našao među deset najboljih primorskih gradova u svijetu, vinula ga je prethodnih dana u sam vrh medijske pažnje, kako na lokalnom i državnom nivou, tako i u zemljama regiona i šire.

Iz hercegnovske opštine je saopšteno da je više desetina objava plasirano kroz različite vrste medija, sa čitalačkom publikom koja se broji u stotinama hiljada.

„Osnovni aduti Herceg Novog za ocjenu 7,8 od deset bili su kvalitet kulturnih atrakcija, broj mjesta na UNESKO listi svjetske baštine i popularnost na Google-u i društvenim mrežama“, navodi se u saopštenju.

Predsjednik hercegnovske Opštine, Stevan Katić, kazao je da je siguran da će takvo priznanje biti pozivnica budućim turistima da otkriju šta je to što Herceg Novi čini dostojnim da bude svrstan među najbolje u svijetu.

“Biti upoređen sa 117 svjetskih gradova i osvojiti visoko šesto mjesto predstavlja privilegiju za Herceg Novi i potvrdu da njegove prirodne, društvene i kulturne potencijale prepoznaju i cijene u svijetu“, rekao je Katić i dodao da grad očekuju nove investicije i infrastrukturni projekti koji će doprinijeti boljoj i kvalitetnijoj ponudi.

Popularnost i karakteristike Herceg Novog, kako su naveli iz Opštine, utiču ne samo na turističke operatore, novinare i medije, već i na mnoge poznate ličnosti iz svijeta muzike, kulture i sporta, da posjete Herceg Novi i Crnu Goru i dožive jedinstvene utiske.

„Zato ne čudi što je vrlo često grad domaćin najboljem teniseru svih vremena, Novaku Đokoviću, koji je boravio i na Žabljaku i Durmitoru, ali i prisustvovao koncertu Vlada Georgieva na Kanli kuli“, navodi se u saopštenju.

Iz Opštine su kazali da je čarima rivijere i cijele Boke posebno oduševljena i jedna od najvećih legendi američke košarke, Medžik Džonson.

Herceg Novi je na listi deset najboljih primorskih gradova iza Rejkjavika, Briža, Napulja, Monaka i Splita, dok su od sedmog do desetog mjesta nalaze Amsterdam, Kejptaun, Dablin i Gibraltar.

Istraživanje je obavila kompanija za krstarenje Fred. Olsen Cruise Lines, a objavio portal Time out.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS