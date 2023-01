Privremeno oduzeli više licenci Sutomore Petrolu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Regulatorna agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (REGAGEN) je u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti privremeno oduzela više licenci barskoj kompaniji Sutomore Petrol.

Odbor REGAGEN-a je na sjednici u petak donio odluku da se toj kompaniji privremeno oduzmu licence za skladištenje i distribuciju naftnih proizvoda i gasa, snabdijevanje krajnjih kupaca tečnim naftnim gasom i trgovinu na malo naftnim derivatima.

Kompanija ne ispunjava uslov iz člana 65 stav tri tačka tri Zakona o energetici.

Kompanija, kako se navodi u odluci regulatora, nije dostavila dokaz da ima zaposlene osobe sa položenim odgovarajućim stručnim ispitom za obavljanje poslova rukovanja energetskim objektima, odnosno dokaz da ima najmanje još jedno zaposleno lice sa položenim stručnim ispitom za rukovanje opasnim materijama (ukupno četiri zaposlena).

Takođe, kompanija nije dostavila dokaz da ima zaposlene osobe sa položenim odgovarajućim stručnim ispitom za obavljanje poslova rukovanja energetskim objektima, odnosno dokaz da ima najmanje još dva zaposlena lica sa položenim stručnim ispitom za rukovanje gasnim instalacijama na punionicama auto gasa (ukupno tri zaposlena).

Regulator je nalažio kompaniji da u roku od dva mjeseca od dana prijema odluke otkloni nepravilnosti.

Ako kompanija u roku otkloni nedostatak zbog kojeg su privremeno oduzete licence, dužna je da REGAGEN-u podnese zahtjev za odobravanje nastavljanja obavljanja licenciranih djelatnosti. U suprotnom, licence će biti trajno oduzete.

