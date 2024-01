Privrednici da ostvaruju strategiju razvoja kompanija bez ograničenja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poslovni ambijent je izuzetno komplikovan, pa se postojeće stanje mora mijenjati i omogućiti privrednicima da mogu bez ograničenja i stega ostvarivati strategiju razvoja svojih kompanija na dugi rok, ocijenio je vlasnik preduzeća Put-Gross, Hasan Ramović.

“Kada je u pitanju ambijent u kom se odvijaju privredne aktivnosti, moramo konstatovati da je izuzetno komplikovan i loš. Izuzetno nestabilan, nedostatak kadra svih profila, posebno na sjeveru zemlje, česte promjene zakonskih regula koje tretiraju odnose u privredi, a što stvara sliku o sveukupnom stanju koje nije dobro”, rekao je Ramović Glasniku Privredne komore (PKCG).

Ramović je ugledni privrednik koji je znatno doprinio razvoju biznis zajednice na sjeveru Crne Gore. Njegovo preduzeće iz Bijelog Polja postiže zavidne rezultate u trgovini, proizvodnji, te ugostiteljstvu, a, između ostalog, prepoznato je po brojnim humanitarnim aktivnostima i donacijama, podršci razvoju sporta, stipendiranju studenata, rješavanju stambenih i zdravstvenih pitanja sugrađana i šire.

Ramović je, govoreći o planovima kompanije za naredni period, kazao da su planovi odraz mogućeg, a ne potreba.

“Svi naši planovi su usmjereni ka daljem razvoju i uvećanju portfolija distribucija, a posebno dajemo akcenat razvoju sopstvene proizvodnje u dijelu pekarske industrije”, naveo je Ramović.

Kompanija Put-Gross je laureat nagrade PKCG za društvenu odgovornost.

“Svaka nagrada znači rezultat u bilo kojoj sferi djelovanja, pa tako i u poslu kojim se mi bavimo. Rezultat ostvaren u izuzetnoj konkurenciji i teškim uslovima poslovanja daje još više na značaju samoj nagradi”, kazao je Ramović.

On je rekao da je 2022. godina protekla u raznim teškoćama: ratna stanja u svijetu, inflacija, energetska kriza, rast cijena osnovnih životnih namirnica, situacija na tržištu rada i mnoštvo drugih ograničenja.

“Nagrada Privredne komore znači puno i meni i mojoj kompaniji – osjećaj ispunjenosti i ponosa, naročito znajući u kakvim okolnostima privređivanja je dobijena. Ova nagrada će imati posebno mjesto među dosad dobijenim, a nije mali broj, nagradama i priznanjima kako od domaćih tako i regionalnih institucija”, kazao je Ramović.

On je rekao da svaku nagradu doživljava kao novi izazov za budući rad, novi podstrek, snagu u istrajanju da se dođe do zacrtanih ciljeva.

Ramović je kazao da je kao član Komore zadovoljan jer ta asocijacija značajno podržava privredne aktivnosti, prati sva dešavanja, sistematizuje podatke i čini ih dostupnim privredi i privrednicima.

“Naša kompanija je aktivni korisnik svih pogodnosti koje pruža Komora svojim članicama. Posebnu zahvalnost Komori dugujemo što je prihvatila suorganizaciju Bjelopoljskog biznis foruma, a na kom su tretirani svi problemi privrede i razvoja sjevera Crne Gore”, zaključio je Ramović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS