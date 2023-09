Privredni sud usvojio prigovor države u slučaju Domen

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vijeće Privrednog suda usvojilo je prigovor Crne Gore i ukinulo rješenje kojim je određena privremena mjera zabrane spovođenja javnog poziva za izbor Agenta registracije domena u okviru nacionalnog internet domena Crne Gore.

Portparol Privrednog suda, Vladimir Bulatović, saopštio je da je Vijeće predmet vratilo na ponovno odlučivanje.

„Rješenjem Privrednog suda od četvrtka usvojen je prigovor protivnika predlagača obezbjeđenja Crne Gore, ukinuto rješenje Privrednog suda od 10. jula i predmet vraćen prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje“, navodi se u saopštenju Privrednog suda.

Odlučujući o prigovoru protivnika predlagača obezbjeđenja, Crne Gore, Vijeće nalazi da je prvostepeni sud u svojoj odluci naveo da je predlagač obezbjeđenja učinio vjerovatnim postojanje potraživanja, odnosno da je ugovor o agentu registracije domena .me od 8. februara 2008. godine produžen, ne dajući dovoljno jasne razloge na kojima temelji takav svoj zaključak.

„Dakle, Vijeće smatra da prvostepeni sud prilikom ocjene ispunjenosti uslova za određivanje privremene mjere nije dao dovoljne i jasne razloge o odlučnim činjenicama za donošenje pobijane odluke, iz kojih razloga je istu ukinulo i naložilo prvostepenom sudu da u ponovnom postupku otkloni ukazane nedostatke, nakon čega će biti u mogućnosti da donese pravilnu i zakonitu odluku“, rekli su iz Privrednog suda.

Predmetna odluka sa bližim razlozima biće objavljena na internet stranici Privrednog suda.

Privredni sud je donio u julu rješenje kojim je odredio privremenu mjeru zabrane sprovođenja javnog poziva za izbor Agenta registracije domena u okviru nacionalnog internet domena Crne Gore. Prije toga je kompanija doMEn predala Privrednom sudu predlog za određivanje privremene mjere zabranom sprovođenja izbora novog agenta registracije za domen .me, dok se ne riješi spor o važenju i primjeni ugovora o agentu registracije koji je na snazi.

