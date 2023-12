Privredni sud potvrdio rješenje javnog izvršitelja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privredni sud odbio je prigovor tivatskog preduzeća Vodovod i kanalizacija i potvrdio rješenje javnog izvršitelja Ivana Petrovića iz Podgorice, u sporu radi prinudne naplate novčanog potraživanja njemačke kompanije Ludwig Pfeiffer Hoch und-Tiefbau.

Rješenjem Privrednog suda od 23. novembra ove godine odbijen je prigovor tivatske kompanije Vodovod i kanalizacija i potvrđeno rješenje Petrovića od 31. avgusta ove godine.

Petrović je donio rješenje kojim je određeno izvršenje na osnovu izvršne isprave – arbitražne odluke arbitražnog suda u međunarodnoj arbitraži organizovanoj pri Međunarodnoj trgovinskoj komori, donesene u Podgorici 21. aprila ove godine, radi prinudne naplate novčanog potraživanja izvršnog povjerioca Ludwig Pfeiffer Hoch und-Tiefbau protiv izvršnog dužnika Vodovod i kanalizacija Tivat.

“Riječ je o potraživanju od 832,66 hiljada EUR na ime glavnog duga sa zakonskom zateznom kamatom počev od 14. novembra 2020. godine pa do konačne islate, zatim iznosa od 85 hiljada USD na ime toškova arbitraže sa zakonskom zateznom kamatom počev od 21. aprila ove godine pa do konačne isplate, iznosa od 3,04 hiljade EUR na ime troškova izvršnog postupka koliko isti iznose do dana donošenja rješenja i iznosa od pet hiljada EUR na ime nagrade za sprovedeno izvršenje”, navodi se u saopštenju portparola Privrednog suda, sudije Vladimira Bulatovića.

Tivatsko preduzeće je blagovremeno izjavio prigovor na predmetno rješenje.

Privredni sud je, odlučujući o tom prigovoru, našao da je pobijano rješenje javnog izvršitelja određeno na osnovu izvršne isprave – domaće arbitražne odluke – odluka Međunarodnog arbitražnog suda Međunarodne trgovinske komore.

„Kako izvršni dužnik nije dokazao postojanje nijednog od razloga za izjavljivanje prigovora, propisanih članom 50 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju, koji bi sprječavao sprovođenja izvršenja, to je sud prigovor izvršnog dužnika odbio kao neosnovan“, zaključuje se u saopštenju.

