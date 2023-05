Privredni sud odbio zahtjev Pomorskog saobraćaja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privredni sud donio je novo rješenje kojim je odbijen zahtjev kompanije Pomorski saobraćaj za određivanje privremene mjere da joj se omogući da nastavi djelatnost trajektnog prevoza na liniji Kamenari – Lepetane.

Rješenje je donijela sutkinja Radmila Perović, pišu Vijesti.

“Privredni sud je, po prigovoru pravnog zastupnika Morskog dobra advokatice Milice Đedović, odbio predlog kompanije Pomorski saobraćaj, biznismena Dejana Bana, da se donese privremena mjera, kojom bi se ta kompanija vratila da koristi morsko dobro za obavljanje trajektne linije“, saopšteno je iz drđavne kompanije.

Oni du dodali da je sud, cijeneći da je predlog neosnovan, istakao da je pravo Pomorskog saobraćaja da koristi morsko dobro prestalo shodno zaključcima Vlade i Upravnog odbora Morskog dobra, kao i odlukom direktora Morskog dobra.

Iz kompanije je navedeno da se i pred sudom potvrdilo da je Morsko dobro u svemu postupalo ispravno, te da je u skladu sa zakonom preuzelo trajektnu liniju, a od kojeg posla je od početka naplate, od 5. maja, do danas državi prihodovalo 400 hiljada EUR.

Morsko dobro je upravljanje jedinom trajektnom linijom u državi preuzelo u februaru od kompanije u vlasništvu braće Dušana i Dejana Bana i Željka Mihailovića. U floti kompanije sada saobraćaju dva iznajmljena trajekta Vasilije i Igalo i jedan kupljeni “30. avgust”, dok se očekuje da uskoro u saobraćaj bude pušten i četvrti trajekt kupljen u Grčkoj od kompanije Karaiskakis Shipping Company.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS