Zabrinutost za potražnju zadržala cijene nafte ispod 84 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte zadržale su se u petak ispod 84 USD, budući da je posustalo zapošljavanje u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) pojačalo zabrinutost za potražnju, neutrališući signale vodećih proizvođača da bi mogli smanjivati snabdijevanje i u drugoj polovini godine.

Na londonskom tržištu cijena barela s rokom isporuke u julu bila je gotovo nepromijenjena u odnosu na prethodno zatvaranje trgovine i iznosila je 83,84 USD.

Značajnijih promjena nije bilo ni na američkom tržištu, gdje se barelom s rokom isporuke u junu trgovalo po 79,01 USD, prenosi Hina.

Trgovce su u ovoj sedmici zabrinule poruke američke centralne banke, Federalne rezerve (Fed), da bi mogli oddložiti sniženje kamatnih stopa zbog tvrdokorno visoke inflacije.

Strahuje se da bi podignuti troškovi zaduživanja kroz duži vremenski period mogli zakočiti rast aktivnosti u SAD-u, ali i u drugim dijelovima svijeta, što bi moglo smanjiti potražnju za energentima.

“Smatramo da su rasprodaje u protekla dva dana kolateralna šteta prilagođvanja cijena nagađanjima o Fed-ovim odlukama i da nijesu povezane s temeljnim faktorima ponude i potražnje”, napisali su u bilješci analitičari JP Morgana.

Podršku cijenama pružile su naznake da bi Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) i njeni saveznici mogli smanjivati snabdijevanje i u drugoj polovini godine, ako potražnja ne ojača, prema navodima tri izvora. Trenutno je smanjuju za 2,2 miliona barela dnevno.

JP Morgan procjenjuje da bi OPEC+ mogao nastaviti s ograničavanjem snabdijevanja, nagađajući da ih vjerovatno zabrinjava rast zaliha u aprilu, neuobičajen za aktuelno doba godine.

Grupa će razmotriti proizvodnu politiku na sastanku zakazanom 1. juna.

Nakon podna, pažnja se preusmjerila na izvještaj o zapošljavanju u SAD-u. Podaci su pokazali da su poslodavci neto u martu otvorili znatno manje novih radnih mjesta od prosjeka u prethodnih 12 mjeseci, što je pojačalo zabrinutost za potražnju.

OPEC je odvojeno objavio da je barel korpe nafte njegovih članica u četvrtak pojeftinio 2,94 USD na 84,23 USD.

