Veliko interesovanje za podgorički ski bus

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Za podgorički ski bus, koji saobraća na relaciji Podgorica-Kolašin, postoji veliko interesovanje građana, kao i turista koji borave u Podgorici, saopšteno je iz Turističke organizacije Glavnog grada.

Predstavnica TOP-a, Nina Pajović, kazala je da je podgorički ski bus krenuo sa turama ove sedmice, dodajući da ih posebno raduje da su tu građani svih generacija, kao i veliki broj turista koji borave u Podgorici.

“Realizacija ove ideje planirana je još krajem decembra, međutim, do sada se nijesu stekli kvalitetni vremenski uslovi“, kazala je Pajović i dodala da će podgorički ski bus saobraćati naredna dva mjeseca.

Takođe, građani su izrazili zadovoljstvo zbog mogućnosti da provedu dan na skijalištu uz značajno manje troškove.

Organizovani polasci planirani su, kako je saopšteno iz PG Biroa, svakog utorka i četvrtka, u osam sati kod hotela Podgorica u ulici Svetlane Kane Radević, a obezbijeđen je i popust od 25 odsto na ski pas, uz vaučer koji se preuzima u Info centru Turističke organizacije Glavnog grada Podgorica u ulici Slobode 47.

“Svi zainteresovani mogu se prijaviti najkasnije dan prije polaska autobusa putem telefona na broj 020 667 535, svakog radnog dana od osam do 16 sati, kad se mogu i preuzeti vaučeri”, navodi se u saopštenju.

Turistička organizacija Glavnog grada, Nacionalna turistička organizacija i Privredna komora, u saradnji sa Skijalištima Crne Gore, organizuju dva puta sedmično besplatan prevoz od Podgorice do Ski centra Kolašin 1600, sa ciljem obogaćivanja ponude za turiste i građane Podgorice tokom zimskih mjeseci.

