Traže partnera za proizvodnju čelika u Željezari

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) bi najkasnije početkom narednog mjeseca trebalo da raspiše međunarodni poziv za izbor partnera kome će dati u zakup nekadašnje pogone Čeličana i Kovačnica, kako bi se tamo pokrenula proizvodnja, pišu Vijesti.

Te informacije Vijestima su nezvanično potvrđene u državnoj energetskoj kompaniji, a redakcija ima i uvid u nacrt tog poziva koji je poslat Ministarstvu energeike i rudarstva.

“Pravo učešća na javnom pozivu imaju sve kompanije iz Crne Gore i inostranstva koje su registrovane i posluju u skladu sa zakonima države u kojoj obavljaju svoje djelatnosti. Prednost prilikom odabira poslovnog partnera imaće kompanije koje imaju tradiciju i reference u proizvodnji kovanih ugljeničnih, legiranih i alatnih čelika”, precizirano je u nacrtu.

Kako je objašnjeno, prednost prilikom odabira poslovnog partnera imaće kompanije koje dostave plan razvoja proizvodnih pogona Čeličana i Kovačnica za narednih pet godina, s akcentom na planirane investicije (unapređenje postojeće proizvodnje sa tehničko-tehnološkog aspekta i eventualna ulaganja u nova proizvodnja postrojenja).

“Prilikom odabira užeg kruga potencijalnih partnera ključni kriterijumi za selekciju biće sposobnost skorog pokretanja proizvodnje u Čeličani i Kovačnici, kompanije koje ponude duži period zakupa, ne kraći od pet godina, i koje ponude iznos zakupnine na godišnjem nivou. Zakupodavac će imati mogućnost da zakupi proizvodne kapacitete sa potrebnim brojem zaposlenih (selekcijom od postojećih zaposlenih) ili zapošljavanjem novih zaposlenih”, navodi se u nacrtu.

Ako se zakupodavac opredijeli da zaposli postojeće zaposlene, iznos zakupa će se umanjivati srazmjerno povećanju broja preuzetih zaposlenih, pri čemu će prednost u zapošljavanju imati zaposleni koji su bili zaposleni u fabrici u periodu od 2012. do ove godine, odnosno, koji posjeduju neophodna znanja, iskustva i specijalne vještine u proizvodnji čelika u Čeličani, Kovačnici i pripadajućim pomoćnim jedinicama u fabrici, pri čemu će zakupac imati mogućnost da izvrši odabir i selekciju na osnovu utvrđenih kriterijuma za sistematizovane poslove.

Uz to, prednost prilikom odabira poslovnog partnera imaće kompanije koje svoju proizvodnu agendu temelje na proizvodnji takozvanog “zelenog čelika” i na taj način postepeno iz godine u godinu imaju za cilj da oblikuju održivu budućnost proizvodnje kroz postepeno investiranje u nove proizvodne tehnologije i unapređenje postojećih proizvodnih postrojenja, mašina i pomoćne opreme.

“Zatim, korišćenjem električne energije iz obnovljivih izvora, recikliranje tehnološkog otpada nastalog kao nus produkta proizvodnje, postepenu redukciju emisije štetnih gasova i drugih štetnih praškastih materija u atmosferu, čime će se postepeno steći uslovi za uvođenje EPD i drugih sertifikata, koji predstavljaju međunarodno priznatu eko-deklaraciju”, navedeno je u nacrtu poziva.

U zakup se izdaju proizvodne i pomoćne hale, proizvodna postrojenja, mašine i pomoćna oprema i ostala infrastruktura koja je u funkciji (i predstavlja podršku) nesmetanog odvijanja proizvodnje i drugih poslovnih procesa u proizvodnim pogonima Čeličana i Kovačnica.

“Nacrt je poslat Ministarstvu energetike ako oni budu imali neke sugestije i očekujemo da finalna verzija bude gotova danas. Onda slijedi sjednica Odbora direktora na kojoj ćemo usvojiti finalnu verziju i raspisati javni poziv. Pojedini članovi Odbora direktora su odsutni do 1. decembra, tako da će sjednica biti čim se vrate”, objasnio je izvor Vijesti.

Prema nacrtu javnog poziva u zakup će se, između ostalog dati, u Čeličani pećna, livna, kolilna i žarna hala, a u Kovačnici mehanička i konstrukciona radionica, korišćenje prostora za parkiranje transportnih sredstava i radionica za servisiranje i održavanje vozila, hala otpreme, magacinski prostor.

Državna energetska kompanija gazduje nikšićkom Željezarom posljednjih deset mjeseci, ali pokretanja proizvodnje u pogonima Čeličane i Kovčnice pod okriljem EPCG nije bilo, moguće zbog strogih pravila državne pomoći.

Od kada je EPCG preuzela imovinu bivše Željezare od turske Tosyali grupe, uposleno je 380 radnika, pokrenuta je proizvodnja u pogonima konstrukcije i PVC bravarije, izgrađena je prva solarna elektrana na krovu koja čeka puštanje u rad, proradio je restoran, nekoliko hala je izdato u zakup, ali za pokretanje nekadašnje osnovne djelatnosti proizvodnje čelika potrebno je 6,5 miliona EUR i integrisana dozvola.

Agencija za zaštitu konkurencije (AZK) je je prošlog mjeseca donijela rješenje kojim je pokrenula ispitni postupak utvrđivanja usklađenosti potencijalne državne pomoći date Željezari i tim rješenjem, kako je u AZK-u rečeno Vijestima, zabranjena je svaka dalja dodjela državne pomoći do donošenja konačnog rješenja.

Račun Željezare je u neprekidnoj blokadi od 18. oktobra zbog duga od oko 110 hiljada EUR.

