Telekom Srbija grupa pokrenula poslovanje u Švajcarskoj

Cirih, (MINA-BUSINESS) – Kompanija Mtel Švajcarska, nova članica Telekom Srbija grupe, zvanično je počela da radi svečanim otvaranjem prve poslovnice u okolini Ciriha.

Iz Mtel-a su saopštili da su prvo prodajno mjesto u Švajcarskoj svečano otvorili generalni direktor Telekoma Srbija, Vladimir Lučić i generalni direktor Mtel Švajcarska, Stefan Božić.

Iz kompanije su objasnili da će svi zainteresovani u prvoj poslovnici Mtel-a imati priliku da kupe usluge mobilne telefonije i televizije, koje svojim kvalitetom i ponudom mogu da budu konkurentne i lokalnim, švajcarskim operatorima.

„Ponuda prepaid i postpaid tarifa, povoljnih roming paketa, kao i najbogatija ponuda televizijskih kanala iz regiona bivše Jugoslavije, svakako je ono što će ponudu najmlađeg operatora u Švajcarskoj dodatno približiti dijaspori iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine (BiH). Pored toga, ističemo da je ponuda Mtel Švajcarska kreirana na način da bude atraktivna svim korisnicima u Švajcarskoj“, navodi se u saopštenju.

Lučić je na svečanom otvaranju kazao da je početak pružanja usluga u Švajcarskoj veliki dan za kompaniju i nastavak efikasnog sprovođenja strategije koja, između ostalog, podrazumijeva i širenje poslovanja u zemljama Evrope i svijeta, a prije svega u državama sa brojnom dijasporom iz regiona.

„Pozivam sve zainteresovane korisnike da se u našoj poslovnici ili putem sajta upoznaju sa uslugama Mtel-a u Švajcarskoj i uvjere u kvalitet ponude koju smo za njih kreirali. Našim kolegama iz Mtel Švajcarska želim uspješan početak rada, veliki broj korisnika i poručujem im da će od svih nas iz Telekom Srbija grupe u svakom trenutku imati punu podršku“, rekao je Lučić.

Nakon otvaranja prvog prodajnog mjesta u Švajcarskoj, Božić je saopštio da nova tržišta uvijek predstavljaju izazov, ali i istakao činjenicu da postoji faktor koji je univerzalan za sva tržišta.

„Usluge mobilne telefonije vrhunskog kvaliteta i najprestižniji televizijski sadržaji su najbolja preporuka kada govorimo o korisničkom zadovoljstvu, bez obzira na kom tržištu ili u kojoj zemlji poslujete. Naša iskustva iz Austrije, gdje imamo više od 130 hiljada korisnika, od čega više od 15 odsto čine Austrijanci, najbolja su potvrda našeg kvaliteta“, naveo je Božić.

On je dodao da je uvjeren da će veliki uspjeh ostvariti i Mtel Švajcarska i da će vrlo brzo postati prepoznatljiv brend na ovom zahtjevnom telekomunikacionom tržištu.

„Pažljivom analizom kvaliteta mreže za pružanje usluga mobilne telefonije, kao strateškog partnera izabrali smo SALT. Zahvaljujući agilnom pristupu, SALT nam je obezbijedio realizaciju vrlo složenih tehničkih rješenja koja su omogućila implementaciju takozvane Mtel Zone – jedinstvene zone pozivanja i korišćenja interneta u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Austriji u mrežama koje pripadaju Telekom Srbija grupi”, kazao je Božić.

O konkretnim planovima na tržištu Švajcarske govorio je country manager Mtel Švajcarska, Mirza Tahirović, koji je naveo da je poslovnica, koja je svečano otvorena, samo prva u nizu.

„Planiramo otvaranje većeg broja prodajnih mjesta, a naše usluge su trenutno dostupne i kod naših distributera, kao i na sajtu www.mtel.ch. Vjerujem da će korisnicima u Švajcarskoj posebno biti primamljiva ponuda televizije sa više od 300 kanala, uključujući sve najgledanije kanale iz regiona – RTS, Arena Sport, BN TV, Superstar, Hayat, OBN i mnoge druge, kao i posebne pogodnosti prilikom korišćenja naših paketa mobilne telefonije dok borave u inostranstvu“, saopštio je Tahirović.

On je dodao da se od konkurencije razlikuju po tome što svi korisnici Mtel Švajcarska imaju neograničen broj minuta i SMS poruka u Mtel Zoni, dok će prilikom korišćenja usluga u romingu biti bez dodatnih troškova za internet u EU, Srbiji, BiH i Crnoj Gori.

„Postavili smo sebi za cilj da budemo na dohvat ruke svakom korisniku, što u našem slučaju znači razvoj distributivne mreže u cijeloj Švajcarskoj”, rekao je Tahirović.

Mtel Švajcarska pripremio je i akcije dobrodošlice za svoje prve korisnike. Najatraktivnije su Telefon iPhone 13 mini gratis, uz tarifu SWISS PLUS, a što se tiče usluge televizije, Mtel TV tri mjeseca gratis, uz sve tarife na 24 meseca.

Iz kompanije su poručili da trenutno najmlađa članica Telekom Srbija grupe, Mtel Švajcarska, neće dugo nositi taj epitet, jer se uskoro očekuje dalje širenje poslovanja – do kraja godine na Njemačku, a zatim i na Sjedinjene Američke Države.

