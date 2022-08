Rast indeksa i prometa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Blagi rast indeksa i nešto veći promet obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj su radnici nikšićke Željezare počeli štrajk glađu nezadovoljni načinom rješavanja situacije u toj kompaniji.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 neznatno je ojačao na 820,71 poen, a MONEX blago na 11.246,06 bodova.

Promet, realizovan kroz 19 transakcija, iznosio je 113,8 hiljada EUR i bio je tri puta manji od prošlosedmičnog. Najveći udio u prometu imale su akcije Jugopetrola, koje su na sedmičnom nivou neznatno oslabile na 10,95 EUR.

Rasle su akcije Crnogorskog Telekoma 5,5 odsto na 1,34 EUR i Zetatransa blago na 95,62 centa. Gubile su dionice Crnogorskog elektroprenosnog sistema naznatno na 90 centi, dok su akcije Sveti Stefan hotela ostale na prošlosedmičnom nivou od 3,7 EUR.

Trgovano je i akcijama Hotelske grupe Budanska rivijera i Poslovno logističkog centra Morača, koje su u petak koštale sedam EUR, odnosno 3,16 EUR.

Sedmicu su obilježila dešavanja u Željezari, čiji radnici su u četvrtak zauzeli fabriku i počeli štrajk glađu nezadovoljni situacijom i pregovorima o prodaji kompanije nikšikom biznismenu Midragu Davidoviću.

Njih je, nakon što su proveli noć na krovu fabrike, posjetio predsjednik nikšićke opštine Marko Kovačević i najavio da će predložiti da se novac od prošlogodišnje dobiti, koji je Elektroprivreda (EPCG) prenijela u državni budžet, iskoristi za kupovinu Željezare.

Kovačević je saopštio da je za ponedjeljak zakazan sastanak na kojem će sa premijerom Dritanom Abazovićem i predsjednikom Odbora direktora Elektroprivrede (EPCG), Milutinom Đukanovićem, razgovarati o mogućnosti da država i elektroenergetska kompanija preuzmu Željezaru.

Radnici Željezare prethdno su od Davidovića i premijera Dritana Abazovića tražili da objasne ko od njih govori istinu kada je riječ o eventualnim ustupcima države nikšićkom biznismenu ukoliko bi došlo do kupovine fabrike.

Davidović je o prodaji Željezare pregovarao sa njenim vlasnikom, Tosyali grupom, koja za nju traži 25 miliona EUR, dok je potencijalni kupac bio spreman da plati 15,1 milion EUR, za koliko je fabrika 2012. godine prodata.

Davidović je od države tražio da mu omogući da izgradi solarne i vjetroelektrane koje bi snabdijevale fabriku strujom, kao i da se Željezari vrati krečana na Budošu i mogućnost korišćenja vode sa brane Liverovići, bez čega je nemoguće organizovati proizvodnju.

On je tvrdio da nadležni nijesu odgvorili na njegov zahtjev, dok su iz Vlade kazali da je, što se tiče njih, Davidoviću sve obezbijeđeno.

Radnici Željezare štrajkuju u krugu fabrike više od dva mjeseca, zbog najave turskog vlasnika da će ih od 1. septembra ostaviti bez posla.

Željezara ima 55 miliona EUR akumuliranih gubitaka, dugove od 68 miliona i 250 radnika, a ne radi već godinu i po.

Tosyali grupa je u junu 2012. kupila Željezaru za 15 miliona EUR i najavila investicije od najmanje 35 miliona EUR i zapošljavanje 550 novih radnika. Investicija skoro da nije bilo, a i zatečeni broj radnika je prepolovljen.

Na Montenegroberzi je ovu sedmicu obilježila i informacija da se na drugi javni poziv EPCG za prodaju sopstvenih akcija u blok transakciji nije niko javio.

Iz kompanije su podsjetili da je to bio slučaj i sa prvim javnim pozivom.

S obzirom na to da je rok za otuđenje sopstvenih akcija 26. septembar, sljedeći korak, u zavisnosti od stava Vlade, koji bi trebalo iskazati u najkraćem mogućem roku, predstavlja proces prodaje sopstvenih akcija u skladu sa pravilima Montenegroberze i to paket aukcijskom prodajom jednom ili više kupaca ili kontinuiranom prodajom na slobodnom tržištu ili poništenje sopstvenih akcija, što bi za EPCG značilo štetu od 52,8 miliona EUR (sticajna vrijednosti) i smanjenje kapitala preduzeća za 77 miliona EUR.

Ove sedmice su iz Crnogorske komercijalne banke saopštili da su vratili sredstva u iznosu od 16,2 miliona EUR za 193 klijenta Privatnog bankarstva, čime je nadoknađena šteta nastala zloupotrebom službenog položaja bivših zaposlenih.

Iznos je u potpunosti obezbijeđen iz sredstava banke, odnosno izdvojenih rezervi za operativne rizike.

Sedmicu je obilježila i informacija da je dionicom auto-puta u prvih deset dana avgusta prošlo skoro 117 hiljada vozila. Rukovodilac službe naplate putarine, Bojan Rondović, kazao je da se dešava da se u određenim djelovima dana napravi kolona, ali zadržavanja na naplatnim mjestima su minimalna i ne duža od sedam do osam minuta.

Sud je ove sedmice produžio pritvor nekadašnjem predsjedniku Privrednog suda, Blažu Jovaniću i drugim okrivljenima u tom predmetu. Specijalno državno tužilaštvo (SDT) sumnjiči Jovanića da je 2015. godine formirao kriminalnu organizaciju, s ciljem da, koristeći funkciju predsjednika Privrednog suda i sudijsku funkciju, nezakonitim uvećanjem troškova stečajnog postupka pribavlja protivpravnu imovinsku korist za sebe i članove te krimi ekipe.

Pritvor je produžen i uhapšenima u istrazi poslovanja državne kompanije Plantaže, Veselinu Vukotiću, Božu Mihailoviću, Dušku Peroviću, Đorđiju Rajkoviću i Seadu Šahmanu produžen je pritvor za još dva mjeseca.

SDT ih sumnjiči ih da su kao predsjednik i članovi odbora direktora, donijeli odluku da se zaključi štetni ugovor o vansudskom poravnanju, između te državne kompanije i OMP Engineering iz Podgorice.

Tokom sačinjavanja poslovne dokumentacije prilikom postupka poravnanja između Plantaža i OMP Engineering od marta do aprila 2020. godine, a nakon neuspjelog posla s fabrikom briketa, državna kompanija obavezala se da firmi, koju su 2009. godine osnovali Oleg Obradović, Miodrag Ivanović i Predrag Bošković, koji je kasnije izašao iz posla, plati 350 hiljada EUR i prenese im u vlasništvo 37 hiljada kvadrata zamljišta u Donjim Kokotima.

