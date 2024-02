Raskinuli ugovor zbog nezavršenih radova na putu Vrulja – Mijakovići

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava za saobraćaj je, zbog nezavršenih radova na izgradnji puta Vrulja – Mijakovići, raskinula ugovor sa izvođačem radova i pokrenula postupak aktiviranja garancije za dobro izvršenje posla, saopštio je ministar saobraćaja i pomorstva, Filip Radulović.

“Na samom početku svog mandata kazao sam da ću insistirati da se poštuju rokovi gradnje svakog projekta. Kako izvođač radova nije završio ovaj projekat, bili smo primorani da sa njim raskinemo ugovor. Već danas sam zatražio od direktora Uprave za saobraćaj da krene odmah sa procedurom raspisivanja novog javnog poziva za odabir novog izvođača radova“, rekao je Radulović.

On je, kako je saopšteno iz resornog Ministarstva, kazao da razumije nezadovoljstvo mještana ovog kraja, jer izgradnja ove dionice puta traje predugo.

“Ovim postupkom je poslata jasna poruka da je država odgovoran i korektan partner, što se očekuje i od druge ugovorne strane, te da nepoštovanje propisa države i zaključenih ugovora neće i ne može biti tolerisano”, poručio je Radulović.

Dionicu puta Vrulja – Mijakovići sa Radulovićem obišao je direktor Uprave za saobraćaj, Radomir Vuksanović.

“Ostala su neizgrađena još dva mosta dužine 156 i 126 metara. Takođe, na jednoj dionici puta ostala je izrada preostale kolovozne konstrukcije i saobraćajne opreme i signalizacije”, saopštio je Vuksanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS