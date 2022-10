Puna podrška sporazumu o ukidanju naplate putarine

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Skupština Opštine Herceg Novi dala je punu podršku realizaciji sporazuma o ukidanju putarine na dionici Meljine-Petijevići i pozvala Vladu da bez odlaganja realizuje preuzete obaveze.

Na današnjoj redovnoj sjednici lokalnog parlamenta, odbornici su usvojili dva zaključka u okviru tačke dnevnog reda, koja se odnosila na ukidanje naplate putarine na dionici puta Meljine-Petijevići.

„Skupština Opštine Herceg Novi saglasna je sa postupkom sporazumnog raskida sporazuma o izgradnji, funkcionisanju i transferu (BOT) puta Meljine-Petijevići, od 10. januara 2007. godine i daje punu podršku njegovoj realizaciji“, jedan je od zaključaka.

Iz Kabineta predsjednika Opštine saopšteno je da u drugom zaključku Skupština Opštine Herceg Novi pozvala Vladu da preuzete obaveze iz sporazuma o raskidu realizuje bez odlaganja.

