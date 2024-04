Prinicipi ESG moraju biti predstavljeni građanima kao dio svakodnevnih potreba

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Zadatak medija je da teme koje se tiču održivog razvoja budu predstavljene građanima na istinit način, kao dio onoga što su njihove svakodnevne potrebe, ocijenjeno je na panelu u okviru ESG Samita u Tivtu.

Na panelu pod nazivom Moć medija i pripovijedanja: Kreiranje narativa o održivosti koji podstiče promjenu, razgovaralo se o tome koliko su teme koje se tiču ESG danas prisutne u medijima, te kolika je odgovornost novinara da motiviše i inspiriše građane, prenosi Mediabiro.

Osnivač agencije Peršić komunikacije i ekspert iz oblasti komunikacija, Vedran Peršić, ocijenio je da je suština ESG u istini.

“Suština ESG je istina. Istina. O nama. O planeti. O tome šta radimo i o onome što ne radimo. Postoje dvije dimenzije istine. Istina o onome što nam je zaista važno, uz uključivanje i poštovanje. Mi smo veoma snažni u pogledu životne sredine, jednakosti, uključivanja i poštovanja. Dakle, ESG može da funkcioniše samo ako radimo na održiv način i činimo dobro za sve. Za svakoga. I to je ono što treba da uradimo”, rekao je Peršić.

On je kazao da se ESG ne bavi marketingom, upozorivši da ESG može postati marketinški bilbord ako se ne radi na transparentan i istinit način i ukoliko se ne pozabavimo pitanjima ESG-a na pošten način kako bismo pomogli drugima.

Direktor Javnog servisa RTCG, Boris Raonić, rekao je da je važno da se ESG koncept uklopi u potrebe ljudi.

On je dodao da ovo nije privlačna tema za medije, jer, kako je rekao, kada se pogledaju pres klipinzi o ovim temama, jako ih je malo.

“Green washing je veliki problem. Radio sam i u medijima i u nevladinom sektoru i moje iskustvo pokazuje da treba da promijenimo pristup, na način da mi koji bi željeli da prezentujemo ovo običnim ljudima, pokažemo da ovo jeste nešto što se uklapa sa njihovim potrebama. To će biti najveći korak, da to stavimo na agendu medija i donosilaca odluka”, naglasio je Raonić.

On je saopštio i da uprkos tome što će svi reći da se slažu sa konceptom ESG, praksa je svih potpuno drugačija – i političara i kompanija i medija.

“Zato morate početi sa istinom, a jedini način je da to predstavite kao dio osnovnih ljudskih potreba svakog pojedinca”, smatra Raonić.

Generalna direktorica agencije Tanjug, Manja Grčić, kazala je da o ESG treba pričati, masovno i na svim nivoima, te da u suprotnom nema smisla.

“Sjajno je da ponovo koristimo ponovo peškire, ali nemojte govoriti da ste ekološki osvješćeni, jer to zapravo radite zbog smanjenja svojih troškova, ne zbog zaštite životne sredine. Moramo biti obazrivi i ukazati na “green washing”, jer svaka aktivnost koja bi trebalo da pomogne životnoj sredini i jačanju svijesti je dobra, samo treba da budemo oprezni, kako se ona ne bi pretvorila u propagandu”, rekla je Grčić.

Novinari i mediji, kako je dodala, moraju da edukuju građane.

Predsjednik Color Press Group, Robert Čoban, kazao je da je prije deset ili 15 godina bilo nezamislivo da se o ESG govori na ovom nivou, sa predsjednicima, premijerima i ministrima.

“Jako je važno da se govori o tome. Nekad sumnjamo u iskrenost kompanije ili minstra, ali važno je da razgovaramo. Nova generacija, na primjer samo o ovome govori. To im je u DNK, to nije bio slučaj sa našom generacijom”, rekao je Čoban.

Direktorica Wireless Media Group, Irena Petrović, kazala je da nije uloga medija samo da informiše, već i da motiviše i inspiriše društvo, prepozna gdje su problemi i da ih motiviše da djeluju.

“Kada smo počeli da radimo, shvatili smo da u Srbiji ljudi nemaju predstavu o tome šta je održivost, šta su ciljevi EGS, a putujući u Norvešku, Italiju, vidjeli smo da ljudi znaju sve, a u našoj zemlji su ove riječi bile nepoznate. Zato smo pokrenuli prvi projekat Održiva budućnost – prva platforma gdje smo pozvali sve institucije i kompanije da krenemo da objašnjavamo šta je to, na jasan i razumljiv način”, dodala je Petrović.

Organizovali su mnogo konferencija, ali su redovno objašnjavali šta je to i zašto je važno za naše društvo.

“Iz tog projekta smo napravili još jedan – Posadi drvo. To smo počeli prije pet godina i sada je to najveća kampanja pošumljavanja u Srbiji”, objasnila je Petrović.

