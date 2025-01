Priključenje crnogorskih banaka SEPA šemama prioritet

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Proces integracije crnogorskih banaka u Jedinstveno područje plaćanja u eurima (SEPA) trebalo bi da bude uspješan, uz aktivnu podršku Centralne banke (CBCG) i relevantnih partnera.

Guvernerka CBCG, Irena Radović, se tokom posjete Beču sastala sa guvernerom Narodne banke Austrije (OeNB), Robertom Holcmanom.

„Sastanak je bio prilika za razmjenu mišljenja o strateškim planovima CBCG vezanim za dalje institucionalno jačanje i približavanje standardima Evropskog sistema centralnih banaka, kao i o ključnim koracima u procesu evropskih ekonomskih integracija Crne Gore“, saopšteno je iz CBCG.

Radović i Holcman su razmotrili teme vezane za finansijsku stabilnost, regulatorne reforme i institucionalno snaženje CBCG, kroz tehničku podršku OeNB i Eurosistema.

Jedna od ključnih tema sastanka odnosila se na priključenje crnogorskih banaka SEPA šemama, u kontekstu nedavnog pristupanja Crne Gore SEPA prostoru.

„Radović i Holcman izrazili su uvjerenje da će proces integracije crnogorskih banaka u SEPA biti uspješan, uz aktivnu podršku CBCG i relevantnih partnera. Završetak ovog procesa ocijenjen je kao ključan za modernizaciju platnog sistema Crne Gore, omogućavajući brže, jeftinije, efikasnije i sigurnije transakcije u eurima na nacionalnom i međunarodnom nivou, kao i za posljedično snaženje konkurentnosti i rasta crnogorske ekonomije“, dodaje se u saopštenju.

Radović je predstavila aktivnosti CBCG na tehničkoj i pravnoj pripremi banaka za SEPA integraciju.

Ona je istakla angažman eksternih eksperata, organizaciju obuka i aktivnosti Odbora za koordinaciju pristupanja SEPA, kako bi se obezbijedila sveobuhvatna podrška i koordinacija među svim učesnicima procesa.

Na sastanku su razmatrani i drugi aspekti bilateralne saradnje između centralnih banaka Crne Gore i Austrije, uz poseban naglasak na značaj primjene najboljih praksi koji će doprinijeti jačanju finansijske stabilnosti i unapređenju regulatornog okvira.

Radović je zahvalila Holcmanu na saradnji i podršci u ovim važnim procesima koji su ključni za dalju integraciju Crne Gore u evropski ekonomski prostor.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS