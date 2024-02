Prihvaćena inicijativa za kontrolno saslušanje zbog najave izgradnje LNG terminala

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje obaviće, na inicijativu poslanika Socijaldemokrata (SD) Branislava Nenezića, kontrolno saslušanje više ministara u vezi sa planiranom izgradnjom LNG terminala u Luci Bar.

Iz SD-a su saopštili da je inicijativa Nenezića usvojena danas na sjednici tog skupštinskog tijela.

Odbor će, kako su kazali, obaviti kontrolno saslušanje ministra prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Janka Odovića, turizma, ekologije, održivog i razvoja sjevera Vladimira Martinovića, unutrašnjih poslova Danila Šaranovića i rudarstva Saše Mujovića.

„Nakon rasprave na Odboru, za inicijativu su, pored Nenezića, glasali i Dejan Đurović, Oskar Huter, Damir Gutić, Milan Zečević, Drita Lola, Ana Novaković Đurović i Jelena Božović, dok su uzdržani bili Momčilo Leković i Jovan Subotić“, navodi se u saopštenju.

