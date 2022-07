Predstavljen javni konkurs za dodjelu grantova za ranu fazu razvoja start up-ova

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privredna komora (PKCG) i Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja organizovali su danas Info dan o javnom konkursu za dodjelu grantova za ranu fazu razvoja start up-ova.

Riječ je o javnom konkursu objavljenom 26. juna, ukupne vrijednosti 200 hiljada EUR, čiji je predmet sufinansiranje startap projekata koji će ponuditi digitalna rješenja u četiri prioritetna područja pametne specijalizacije.

Iznos finansijske podrške koja može biti dodijeljena po pojedinačnom projektu je od šest hiljada EUR do 20 hiljada EUR. Ova podrška može iznositi maksimalno do 80 odsto ukupne vrijednosti projekta. Projekti mogu trajati od šest do 12 mjeseci.

Direktorica Sektora za projekte Privredne komore, Tanja Radusinović, kazala je da je konkursom opredjeljeni iznos sredstava stimulativan i motiviše sve koji imaju ideje da se prijave za učešće.

Ona je istakla važnost saradnje Privredne komore sa Ministarstvom nauke i tehnološkog razvoja koja već godinama daje odlične rezultate u promociji podsticajnih mjera za razvoj inovacija, a u interesu cjelokupne poslovne zajednice.

„Privredna komora je dugogodišnji partner u širenju našeg glasa prema privrednoj zajednici, zbog čega iskazujemo veliku zahvalnost“, kazala je načelnica za inovacije u Ministarstvu, Marijeta Barjaktarović Lanzardi.

Tokom Infodana predstavljeni su uslovi za prijavljivanje na konkurs, kriterijumi za izbor i proces evaluacije projekata, kao i način dodjele sredstava.

Na konkurs se mogu prijaviti start up-ovi koji tek kreću ili imaju poslovnu ideju, kao i oni koji su već u Centralnom registru privrednih subjekata.

Rok za prijavljivanje je 20. septembar. Svi start up-ovi koji budu predloženi za sufinansiranje, u obavezi su da se upišu u Registar inovacione djelatnosti prije potpisivanja ugovora.

„Na konkurs se ne mogu prijaviti korisnici grantova odobrenih po osnovu prvog ciklusa dodjele grantova za ranu fazu razvoja start up-ova iz prošle godine. Želimo da novi timovi dobiju šansu na ovom konkursu“, kazala je Barjaktarović Lanzardi.

Očekivani rezultati konkursa treba da budu vidljivi kroz povećanje broja, ali i kvaliteta poslovanja start up-ova koji se zasnivaju na istraživanju i razvoju, te pokazuju potencijal izlaska na globalno tržište, ili kroz povećanje broja inovacija koje doprinose rješavanju društvenih izazova na održiv način.

Takođe, očekuje se da će, osim jačanja start up zajednice u Crnoj Gori, ovaj konkurs doprinijeti i nizu digitalnih rješenja, kao i usmjeravanju budućeg rada startap zajednice ka prioritetnim oblastima S3.

Poseban segment infodana bio je posvećen predstavljanju Uputstva za aplikante, koje čini sastavni dio konkursa.

Kako će svi start up-ovi predloženi za sufinansiranje biti u obavezi da se upišu u Registar inovacione djelatnosti prije potpisivanja ugovora o grantu, tokom događaja su prezentovana je procedura upisa u Registar, kao i sistem podnošenja online prijave na konkurs, o čemu je detaljnije govorila Nevena Radović iz Ministarstva.

Uslijedila je diskusija tokom koje su predstavnici start up-ova dobili dodatne informacije o detaljima konkursa i pojašnjenja o mogućnostima njihovog učestvovanja.

