Predah nakon šest sedmica rasta

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u ponedjeljak Dow Jones i S&P 500 indeks skliznuli s rekorda dostignutih u petak, nakon šest uzastopnih sedmica rasta, jer investitore brinu visoke valuacije dionica dok čekaju objavu finansijskih izvještaja ključnih kompanija.

Dow Jones indeks pao je 0,8 odsto na 42.931 bod, dok je S&P 500 oslabio 0,18 odsto na 5.853 poena. Tehnološki Nasdaq je ojačao blagih 0,27 odsto, na 18.540 bodova.

Sva tri indeksa u petak su dostigla nove rekorde, nakon šest sedmica rasta, što je najduži period njihovog uzleta u ovoj godini, prenosi Hina.

“Nije neobično za tržište da uzme mali predah nakon šest sedmica kontinuiranog probijanja rekorda”, kazala je Carol Schleif, zadužena za investicije u BMO Family Office.

S druge strane, porasli su prinosi na desetogodišnje američke trezorce na 4,17 odsto, najviši nivo u 12 sedmica.

“Rast prinosa po desetogodišnjim trezorcima stvara konfuziju da ekonomija možda prebrzo raste, a zaposlenost je snažna, zbog čega bi Federalne rezerve (Fed) mogle usporiti sa smanjivanjem kamatnih stopa”, rekao je strateg za ulaganja pri CFRA Researchu, Sam Stovall.

U ponedjeljak su korigirane naniže cijene brojnih tehnoloških kompanija, poput Tesle, koje su osjetljive na izmjenu kamatnih stopa.

Nakon prilično dobrog dosadašnjeg toka sezone objava finansijskih izvještaja američkih kompanija, fokus je na još njih 114 sadržanih u S&P 500 indeksu, koje bi trebalo da objave izvještaje ove sedmice, a među njima su Tesla, Coca-Cola i Texas Instruments.

Kompanije koje su do sada objavile rezultate, njih 83,1 odsto premašilo je svojim zaradama procjene analitičara.

Investitori prate i predsjedničku kampanju, a izborne ankete pokazuju poboljšanje šansi republikanskog kandidata Donalda Trumpa na izborima za dvije sedmice.

I na evropskim berzama većina indeksa u ponedjeljak je korigovana. Londonski FTSE indeks pao je 0,48 odsto na 8.318 bodova, frankfurtski DAX jedan odsto na 19.461 poen, a pariski CAC 1,01 odsto na 7.536 bodova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS