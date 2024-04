Potpisali ugovor o agregatu A8 za HE Perućica

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Izvršni direktori Elektroprivrede (EPCG) i Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES), Ivan Bulatović i Ivan Asanović, potpisali su danas ugovor o izgradnji infrastrukture za priključenje agregata A8 u Hidroelektranu (HE) Perućica na prenosni sistem.

Kako je saopšteno na događaju povodom potpisivanja ugovora, mašinska hala i razvodno postrojenje su izgrađeni za krajnju fazu izgradnje HE Perućica, kojom je predviđen i agregat A8.

Osmi agregat će, kako je saopšteno iz EPCG, imati nominalnu snagu od 58,5 megavata (MW), čime bi se uvećala instalisana snaga elektrane sa 307 MW na 365,5 MW, kao i protok elektrane.

“Potpisivanje ugovora predstavlja veoma važan korak u realizaciji ovog značajnog projekta, naročito u dijelu doprinosa valorizaciji zetskog sliva, zajedno sa prevođenjem viška vode iz rijeke Zete u jezera Krupac i Slano. Vjerujemo da ćemo u naredne dvije godine moći da imamo agregat A8 na mreži”, kazao je Bulatović.

Asanović je ocijenio da je priključenje agregata A8 još jedna potvrda dobre saradnje između EPCG i CGES.

“Veće i efikasnije korišćenje hidropotencijala će nam mnogo značiti u kontekstu zelene energetske tranzicije. Ovo je veliki iskorak u tom smjeru za Crnu Goru u crnogorsku elektroenergetiku“, poručio je Asanović.

Agregat A8 će biti priključen na treći cjevovod elektrane, koji je projektovan za propuštanje instalisanog protoka za tri agregata A6, A7 i A8.

Obim projekta ugradnje osmog agregata u HE Perućica obuhvata projektovanje, nabavku i ugradnju elektromašinske opreme i izvođenje građevinskih radova na dovodnom i odvodnom sistemu elektrane.

Projekat ugradnje agregata A8 će biti realizovan u saradnji sa Njemačkom razvojnom bankom (KfW) od koje je dobijena Indikativna ponuda za finansiranje projekta.

Potpisivanje kreditnog aranžmana sa KfW bankom u iznosu do 40 miliona EUR, koji uključuje i potrebna sredstava u vezi sa projektom ugradnje agregata A8, očekuje se početkom juna ove godine, kada se planira i objavljivanje tendera za projektovanje, nabavku i ugradnju potrebne elektro-mašinske opreme za sami agregat.

