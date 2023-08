Potpisaće sporazum o namjeri uvođenja elektronskih faktura

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar finansija Aleksandar Damjanović u srijedu će u Beogradu sa ministrom finansija Srbije, Sinišom Malim, potpisati sporazum o namjeri uvođenja elektronskih faktura.

U platformi o posjeti Damjanovića Beogradu, navodi se da će to ujedno biti prilika za dalje unapređenje saradnje sa Srbijom u oblasti finansija i ekonomije, kao i za uspostavljanje direktnog platnog prometa između dvije zemlje.

“To će rezultirati konačnim pokretanjem procesa eliminisanja dugogodišnjih biznis barijera u poslovanju i smanjenje troškova građanima i privredi”, navodi se u platformi.

Kako su podsjetili, prilikom prethodne posjete Damjanovića Ministarstvu finansija Srbije, tokom januara ove godine, diskutovalo se o unapređenju saradnje dvije države u različitim oblastima, a prezentovane su i informacije o rezultatima sprovođenja projekata digitalizacije u oblasti fiskalnih sistema.

“Predstavnici Ministarstva finansija Srbije su izrazili spremnost da, između ostalog, izađu u susret crnogorskom Ministarstvu finansija u cilju implementacije sistema elektronskih faktura u crnogorski fiskalni sistem”, navodi se u dokumentu.

Takođe, tokom posjete, ministri će razgovarati o statusu Instituta “Simo Milošević”, kao i o potraživanjima Agencije za osiguranje depozita Srbije iz prethodnog perioda prema crnogorskoj kompaniji, usljed blokade računa od Agencije.

