Podaci ukazuju i na potrebu kreiranja boljeg poslovnog ambijenta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Podaci o rastu bruto domaćeg proizvoda (BDP) u prvom kvartalu ohrabruju sa stanovišta stope rasta ekonomije, ali istovremeno ukazuju na niz drugih izazova i potrebu kreiranja boljeg poslovnog ambijenta, smatra predsjednik Crnogorskog udruženja poslodavaca (CUP), Vasilije Kostić.

On je naveo da pitanja izrazito velikog spoljnotrgovinskog deficita uz potrebu za finansiranjem ostaju ključni izazovi posebno u dijelu mogućnosti da se podsticajima domaćoj proizvodnji i turizmu, zbog uticaja na BDP, značajno poprave performanse ekonomije u narednom periodu.

Ključni izazovi, smatra Kostić, moraju imati jasnu pažnju Vlade, koja mora snažnije da utiče na kreiranje boljeg poslovnog ambijenta koji bi omogućio jačanje crnogorske ekonomije.

“Efikasna državna i lokalna administracija, jednostavan i predvidiv poreski sistem i dijalog sa poslodavcima oko ključnih reformi, mora biti jasno opredjeljenje svake Vlade ukoliko želi stvaranje uslova da domaća privreda bude snažniji zamajac razvoja ekonomije”, rekao je Kostić.

On je dodao da preduslovi za privlačenje kredibilnih investitora, takođe, podrazumijevaju jasna pravila i povoljne uslove.

“Zato CUP poziva Vladu da ključni dokument za pregled najavljenih reformi, Fiskalna strategija, bude dio javne rasprave, stručne javnosti i privrednika, jer upravo reforme koje budu predviđene tim dokumentom za naredni srednjoročni period opredjeliće, a i ključno, uticati, na dalje mogućnosti razvoja ekonomije”, ocijenio je Kostić.

Prema njegovim riječima, bez dijaloga i partnerskog odnosa nema kvalitetnog ambijenta.

“Vlada će u poslodavcima imati partnera, a glas poslodavaca o uslovima poslovanja, ambijentu i barijerama mora biti jedan od temelja najavljenih reformi. Jer samo zajedničkim radom možemo ukupno doprinositi razvoju crnogorskog društva”, poručio je Kostić.

Prema preliminarnim podacima Monstata, BDP Crne Gore porastao je u prvom kvartalu ove godine 4,4 odsto.

