Novi rekord S&P 500 indeksa

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u četvrtak cijene dionica porasle, pri čemu je S&P 500 indeks dostigao novu najvišu vrijednost u istoriji, zahvaljujući, između ostalog, podsticajnim mjerama u kineskoj ekonomiji.

Dow Jones je ojačao 0,62 odsto na 42.175 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,4 odsto na 5.745 poena, a Nasdaq indeks 0,6 odsto na 18.190 bodova.

U sedam od 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa, cijene dionica su porasle, a najviše u rudarskom sektoru, skoro dva odsto, prenosi Hina.

To se zahvaljuje rastu cijena sirovina, jer se ulagači nadaju jačanju potražnje i ubrzanju rasta kineske ekonomije, najvećeg svjetskog potrošača sirovina.

Početkom sedmice, kineske vlasti predstavile su nove monetarne i fiskalne podsticajne mjere, najveće od pandemije, kako bi podržale rast ekonomije i suzbile krizu na tržištu nekretnina.

U četvrtak su se zaređali medijski napisi o dodatnim mjerama, što pokazuje, kako smatraju analitičari, da su vlasti vrlo odlučne u podsticanju rasta.

Pozitivno su na najveću svjetsku berzu uticali i dobri podaci iz američke privrede. Druga procjena pokazala je da je u prvom tromjesečju bruto domaći proizvod (BDP) porastao tri odsto na godišnjem nivou, gotovo isto kao što je pokazala i prva procjena.

Kako su objavljeni i dobri podaci s tržišta rada, splasnula su strahovanja ulagača od preoštrog usporavanja rasta.

Među najvećim dobitnicama bile su dionice proizvođača čipova, nakon što je Micron Technology procijenio da bi njegovi kvartalni prihodi mogli biti veći nego što se očekivalo.

Cijena dionice te kompanije skočila je gotovo 16 odsto, a to je podstaklo i rast cijena dionica većine ostalih proizvođača čipova.

I na evropskim berzama su cijene dionica porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,2 odsto na 8.284 boda, dok je frankfurtski DAX porastao 1,69 odsto na 19.238 poena, a pariski CAC 2,33 odsto na 7.742 boda.

