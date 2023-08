Nagađanja o saudijskoj proizvodnji podigla cijene nafte

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u ponedjeljak na međunarodnim tržištima prema 86 USD, podstaknute procjenama da će Saudijska Arabija smanjiti proizvodnju i u septembru.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila viša 74 centa nego na zatvaranju trgovine na kraju prošle sedmice i iznosila je 85,73 USD.

Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 98 centi višoj cijeni, od 81,56 USD, prenosi Hina.

U Londonu, ugovori s rokovima isporuke u septembru istekli su u ponedjeljak, i aktivnije se trgovalo ugovorima s rokovima isporuke u oktobru, sa cijenom višom 89 centi od 85,3 USD.

Na kraju prošle sedmice, cijene su se na oba tržišta ustalile na najvišim vrijednostima od aprila, podržane smanjenim snabdijevanjem i procjenama da je američka centralna banka pri kraju ciklusa podizanja kamatnih stopa koje koči ekonomiju i potražnju.

U ponedjeljak, tržište su podstakla očekivanja da će Saudijska Arabija produžiti odluku o smanjenju snabdijevanja za milion barela dnevno i na septembar.

“Tržišne antene nagovještavaju rast cijena, a Saudijska Arabija definitivno će nastojati da pojača taj signal produženjem odluke o smanjenju proizvodnje”, smatra John Evans iz PVM-a.

Rijad je prema prvobitnoj odluci trebalo da smanjuje snabdijevanje za dodatnih milion barela u julu, da bi ga naknadno produžio i na avgust, pa su zalihe nafte u nekim dijelovima svijeta, posebno u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), počele da padaju, jer potražnja nadmašuje ponudu.

“Cijene nafte više su 18 odsto nego što su bile sredinom juna, jer tržište ponovo bilježi deficit, s obzirom na rekordno veliku potražnju i smanjeno saudijsko snabdijevanje, i mijenja pesimistične prognoze o rastu”, naveli su analitičari Goldman Sachsa u bilješci od nedjelje.

Banka procjenjuje da je globalna potražnja u julu porasla na rekordnih 102,8 miliona barela dnevno i podigla je procjenu rasta potražnje na osnovu poboljšanih procjena ekonomskog rasta u Indiji i SAD-u, koji bi trebalo da nadoknade smanjenju potrošnju u Kini.

Grupa ekonomista i analitičara, koje je Reuters anketirao, prognoziraju stagnaciju cijena nafte u ovoj godini, jer visoke kamatne stope obuzdavaju potražnju i neutrališu uticaj smanjenog snabdijevanja iz Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC) i njenih saveznica.

OPEC je odvojeno objavio da je u petak barel korpe nafte njegovih članica poskupio 49 centi na 85,37 USD.

