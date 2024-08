Laković: Predsjednikov muk na dobre vijesti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Značajan iskorak u smislu finansijske stabilnosti potvrđen je povećanjem kreditnog rejtinga Crne Gore, što bi trebalo da bude na opšte zadovoljstvo svih nosilaca javnih funkcija, kao i političkih subjekata, saopštio je poslanik pokreta Evropa sad, Miodrag Laković.

“Ipak, čudi činjenica da predsjednik države nije našao za shodno da pohvali ovaj rezultat, imajući u vidu da uporno traži bilo kakav povod da kritikuje rad Vlade i državnih institucija”, naveo je Laković u saopštenju.

To, kako je rekao, ilustruje koliko je njegov pristup objektivan i dobronamjeran, što bi se svakako očekivalo od nekoga ko bi zaista bio predsjednik svih građana.

