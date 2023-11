Konkurs za podršku start up-ovima na teritoriji Podgorice

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sekretarijat za preduzetništvo i investicije raspisao je konkurs za raspodjelu sredstava iz budžeta Glavnog grada opredijeljenih za podršku start up-ovima koji imaju sjedište na teritoriji Podgorice.

Javni poziv, koji je otvoren 30 dana, odnosi se na novoosnovana preduzeća koja nijesu starija od pet godina i koja kreiraju, razvijaju i stavljaju u upotrebu inovacije za razvoj proizvoda, servisa i procesa, sa visokim potencijalom rasta na međunarodnom tržištu.

Glavni grad ovim konkursom stavlja na raspolaganje 60 hiljada EUR, a biće podržane start up ideje koje bi doprinijele razvoju Glavnog grada.

Maksimalan iznos koji jedan učesnik može dobiti je šest hiljada EUR.

Prijava na konkurs predaje se u zatvorenoj koverti na adresu Glavnog grada.

