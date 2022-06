Indeksi skliznuli peti dan zaredom

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su cijene dionica pale i u utorak, peti dan zaredom, jer su ulagači nesigurni u vezi sa tim koliko će američka centralna banka biti agresivna u povećanju kamatnih stopa kako bi suzbila inflaciju.

Dow Jones skliznuo je 0,5 odsto na 30.364 boda, dok je S&P 500 oslabio 0,38 odsto na 3.735 poena. Nasdaq indeks ojačao je neznatno na 10.828 bodova, prenosi Hrportfolio.

Najveća svjetska berza pod pritiskom je od petka, kada je objavljeno da su u maju potrošačke cijene na godišnjem nivou porasle neočekivano snažnih 8,6 odsto, što nije zabilježeno više od 40 godina.

Zbog toga su splasnule nade da je inflacija u aprilu dosegnula vrhunac, a zbog nepopustljivo visoke inflacije, ulagači se plaše da će američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed), biti agresivnija u zaoštravanju monetarne politike nego što se očekivalo.

Fed je od marta povećao kamate za 0,75 procentnih poena, u rasponu od 0,75 do jedan odsto, a procjenjivalo se da će ih u junu i julu, a možda i septembru, dodatno povećati za po 0,5 procentnih poena.

No, sada se špekuliše da bi danas, nakon dvodnevne sjednice, čelnici Fed-a mogli povećati kamatu za 0,75 procentnih poena, što očekuju i analitičari niza banaka, uključujući JP Morgan i Goldman Sachs.

Stoga se sada na tržištu novca procjenjuje da za to postoji čak 90 odsto izgleda, dok su još prošle sedmice izgledi za to iznosili oko četiri odsto.

Ulagači se plaše da bi agresivno povećanje kamata Fed-a moglo gurnuti američku privredu u recesiju.

Osim inflacije i povećanja kamata, nesigurnost na tržištu posljedica je rata u Ukrajini, poremećaja u lancima nabavke i usporavanja rasta najvećih ekonomija u svijetu.

Zbog toga je S&P 500 indeks pao peti dan zaredom, što je njegov najduži negativni niz od početka januara, pa je zaronio još dublje u područje “medvjeda”, odnosno 20 odsto ispod svoje rekordne vrijednosti.

Nasdaq indeks u minusu je oko 33 odsto u odnosu na svoju rekordnu vrijednost, a Dow Jones oko 17 odsto.

I na evropskim berzama cijene dionica su pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,25 odsto na 7.187 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,91 odsto na 13.304 poena, a pariski CAC 1,2 odsto na 5.949 bodova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS