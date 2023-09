Indeksi ojačali oko jedan odsto

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rast indeksa i skroman promet obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je najavljen nastavak akcije Stop inflaciji sa sniženim cijenama za preko 100 artikala, među kojima nije samo hrana, već i roba široke potrošnje.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 ojačao je 1,4 odsto na 1.034,57 poena, a MONEX oko jedan odsto na 15.102,26 bodova.

Promet je iznosio 274,55 hiljada EUR i bio je 1,7 puta manji od prošlosedmičnog.

Akcija Stop inflaciji 100+ kreće od ponedjeljka, a prema riječima ministra ekonomskog razvoja i turizma, Gorana Đurovića, odazvali su se svi veliki trgovci, uvoznici i dobavljači, koji su se dobrovoljno odrekli dijela marži.

On je najavio da će biti snižene cijene za preko 100 artikala, među kojima nije samo hrana, već i roba široke potrošnje. Đurović je kazao i da su dva trgovačka lanca najavila snižavanje cijena za 148 artikala.

On je na konferenciji za novinare ove sedmice pročitao stare i nove cijena za dio artikala, čiji spisak će uskoro biti objavljen, prema kojima ima snižavanja 30 do 40 odsto.

Akcija će trajati do kraja godine. Već od ponedjeljka u svim trgovinama će posebnom oznakom biti označeni artikli obuhvaćeni ovom akcijom.

Takođe, ministar finansija, Aleksandar Damjanović, najavio je na konferenciji da će Vlada ograničiti iznose akciza na gorivo, kako bi se spriječilo bilo koje novo poskupljenje i time zaštitili građani i privreda.

“Ako cijene naftnih derivata na međunarodnim berzama budu nastavile da rastu, Vlada će pred svako usklađivanje za taj iznos smanjivati akcize, koliko god ta situacija bude trajala”, kazao je Damjanović.

Ove sedmice ojačala je dionica Hidroterma 91 odsto na 21 EUR.

Akcija Prve banke poskupila je 7,9 odsto na 20,5 EUR, Crnogorkog Telekoma 4,7 odsto na 1,79, Elektroprivrede tri odsto na pet, Crnogorskog elektroprenosnog sistema 1,8 odsto na 1,14 i Jugopetrola 1,6 odsto na 12,4 EUR.

Gubio je Zetatrans neznatno na 90 centi.

Prošlosedmičnu cijenu akcije zadržali su Hotelska grupa Budvanska rivijera sedam EUR, Poslovno-logistički centar Morača četiri EUR, Sveti Stefan hoteli Budva 3,91 EUR i Otrantkomerc 48 centi.

Ove sedmice su iz Crnogorskog Telekoma najavili da gašenje 3G mreže, u cilju posvećivanja tehnologijama budućnosti, označava novu eru u telekomunikacijama u Crnoj Gori i potvrđuje tu kompaniju kao lidera u industriji.

Iz kompanije su kazali da razvoj novih tehnologija u svijetu telekomunikacija, posebno očigledan kroz ekspanziju 5G i 4G mreža, predstavlja prekretnicu u načinu na koji živimo, radimo i komuniciramo.

Crnogorski Telekom je, kako su podsjetili, kroz kontinuirane investicije u mrežne tehnologije, osigurao da danas pokriva preko 80 odsto stanovništva 5G signalom, koji je upravo Telekom lansirao u Crnoj Gori, dok 4G mrežom pokriva 97 odsto stanovništva.

Ove sedmice je i predsjednik Odbora direktora Elektroprivrede, Milutin Đukanović, kazao da će kompanija učiniti sve da naredne godine ne bude poskupljenja struje.

On je, u emisiji Okvir na Televiziji Crne Gore, istakao je da ima dovoljno prostora da se to riješi tako da svi građani budu zadovoljni.

Ove sedmice su i iz Unije slobodnih sindikata pozvali premijera Dritana Abazovića da do kraja naredne sedmice organizuje hitan sastanak koji bi bio posvećen dijalogu za postizanje konsenzusa o održivom modelu dugoročnog opstanka Instituta „Simo Milošević“.

Unija je pozvala Abazovića da do ponedjeljka odgovori da li će izaći u susret inicijativi te sindikalne organizacije.

Takođe, iz Aerodroma Crne Gore su saopštili da planiraju da grade novu terminalnu zgradu na podgoričkom aerodromu, koja bi mogla da košta između 30 i 40 miliona EUR.

To bi podrazumijevalo izgradnju terminalne zgrade sa kompletnom opremom i saobraćajnicima, prilaznim putima, kao i novim parking prostorom, platformom i rulnom stazom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS