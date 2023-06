Hipotekarna banka otvorila poslovnicu u Bijeloj

Bijela, (MINA-BUSINESS) – Hipotekarna banka otvorila je novu, savremenu poslovnicu, u Bijeloj.

“Svi postojeći i budući klijenti Hipotekarne banke, u ovoj filijali, kao i u ostalih 21 širom Crne Gore, dobiće vrhunsku uslugu i maksimalnu posvećenost”, navodi se u saopštenju.

Direktorica poslovne mreže Hipotekarne banke, Tamara Braunović, kazala je da vjeruje da će novotovorena filijala u Bijeloj imati veliki značaj, kako za lokalno stanovništvo i privredu, tako i za mještane naselja od Kotora do Kumbora.

“Ovo je nova, 21. poslovnica u našoj mreži, i njenim otvaranjem se približavamo našim klijentima, kako kroz otvaranje novih poslovnica, tako i kroz kontinuirano lansiranje modernih proizvoda i usluga. Naši klijenti će u ovoj filijali moći da apliciraju za sve tradicionalne bankarske proizvode i usluge – otvaranje računa, različite vrste kreditnih aranžmana i štednih proizvoda, ali i moći da uživaju u uslugama i proizvodima koji su u koraku sa svjetskim trendovima”, rekla je Braunović.

Poslovnicu su zvanično, presijecanjem vrpce, otvorili Braunović, predsjednik Opštine Herceg Novi Stevan Katić, i direktor filijale Hipotekarne banke u Portonovom, Siniša Ćurčija.

Katić je kazao da je moderna poslovnica, nalik ovoj, bila neophodna naselju Bijela jer se, kako je dodao, veliki privredni potencijal Herceg Novog nalazi baš u ovom dijelu opštine.

“U prethodnom periodu građani ovog naselja, kao i mnogobrojni turisti, sve bakarske potrebe završavali su u Herceg Novom, što od sada neće biti slučaj. Drago mi je što vidim da su mještani Bijele zadovoljni i da će, siguran sam, koristiti usluge Hipotekarne banke”, poručio je Katić.

Predstavnici banke sigurni su da će entuzijazam, znanje, profesionalnost i posvećenost zaposlenih, učiniti da i klijenti u Bijeloj budu zadovoljni uslugama.

Hipotekarna banka, kako su saopštili, posluje stabilno i uspješno, primjenjuje dobru bankarsku praksu i bilježi konstantan porast novih klijenata.

“U novoj, savremenoj poslovnici u Bijeloj klijenti će dobiti vrhunsku uslugu i maksimalnu posvećenost, a na raspolaganju je čitava lepeza korisnih proizvoda i usluga, u skladu sa aktuelnim tehnološkim i komunikacionim trendovima. Ostajemo posvećeni u potpunosti našim klijentima u sadašnjosti, a strateški radimo na posvećenosti i u budućnosti”, zaključili su iz banke.

