EPCG i AEP potpisali Memorandum o razumijevanju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) i londonski Alcazar Energy Partners II (AEP) potpisali su Memorandum o razumijevanju, čime su počeli pregovori u vezi sa zaključivanjem ugovora o kupoprodaji električne energije iz budućeg vjetroparka Bijela u Šavniku, čiji je investitor i vlasnik AEP.

Memorandum su u ime EPCG potpisali predsjednik Odbora direktora Milutin Đukanović i izvršni direktor Ivan Bulatović, a u ime AEP partner i koosnivač Markus von Haniel i finansijski direktor Tim Sheahan.

Đukanović je pozdravio još jedno strateško partnerstvo kompanije sa renomiranim evropskim partnerom, kakav je bez sumnje londonska kompanija ocijenivši da je to još jedan dokaz da su na dobrom putu da na najbolji način valorizuju ogroman energetski potencijal naše zemlje u oblasti obnovljivih izvora energije (OIE).

„Drago mi je što smo danas ugostili predstavnike tako renomirane kompanije i vjerujem da ćemo kroz razgovore koji predstoje doći do najboljeg rješenja za obije strane kada je u pitanju valorizacija energije iz vjetroparka Bijela”, kazao je Đukanović.

Bulatović je naglasio izuzetnu važnost uspostavljanja takvih strateških partnerstava za budućnost energetske stabilnosti Crne Gore, koja je ključna za održiv ekonomski razvoj zemlje.

On je naveo da saradnja sa renomiranim međunarodnim partnerima, kao što je AEP omogućava ne samo modernizaciju sektora, već i ubrzanje tranzicije prema čistijim i održivijim izvorima energije.

„Ovaj Memorandum o razumijevanju predstavlja veoma važan korak u jačanju energetske stabilnosti Crne Gore, jer kroz korišćenje obnovljivih izvora energije, kao što su vjetroelektrane, smanjujemo zavisnost od fosilnih goriva i doprinosimo smanjenju emisije štetnih gasova u atmosferu. Na ovaj način ne samo da ostvarujemo ekološke ciljeve, već i otvaramo nove ekonomske mogućnosti, stvarajući održiva radna mesta i podstičući razvoj novih industrija. Takođe, veliki značaj pripada i pregovorima o ugovoru o kupoprodaji električne energije“, rekao je Bulatović.

Iz Uprave AEP-a su saopštili da to partnerstvo predstavlja potvrdu posvećenosti razvoju održivih i finansijski održivih infrastrukturnih projekata na Zapadnom Balkanu.

“Zajedno sa EPCG fokusirani smo na podršku energetskoj sigurnosti Crne Gore i dugoročnom ekonomskom razvoju kroz vjetropark Bijela, dok istovremeno igramo ključnu ulogu u prelasku zemlje na čistu energiju. Ovo partnerstvo je nastavak dokaza naše posvećenosti razvoju najveće platforme za obnovljive izvore energije na Zapadnom Balkanu”, navodi se u poruci jednog od koosnivača AEP-a Daniela Calderona, koju su tokom razgovora prenijeli predstavnici te kompanije.

Projekat vjetroelektrane, koji je u vlasništvu AEP-a, predviđa instaliranje kapaciteta od 118,8 megavati (MW), a cilj te saradnje je usmjeren na usklađivanje uslova za prodaju proizvedene električne energije EPCG.

“Ovaj Memorandum predstavlja osnovu za početak pregovora o budućem ugovoru o kupoprodaji električne energije (PPA), koji bi trebalo da bude finalizovan u narednom periodu”, navodi se u saopštenju.

Obje strane su se saglasile da u okviru predviđenog roka od 90 dana od dana potpisivanja nastoje postići detaljan dogovor o uslovima za zaključivanje PPA-a. Ovaj Memorandum, iako neobavezujući u pravnom smislu, jasno definiše volju obje strane da nastave sa daljim pregovorima i razvijanjem ovog važnog energetski infrastrukturnog projekta.

“Ovaj memorandum predstavlja ključan korak u daljoj energetskoj stabilnosti Crne Gore i razvoju održivih izvora energije, potvrđujući opredjeljenje obje strane za realizaciju dugoročnih projekata od zajedničkog interesa”, rekli su iz EPCG.

Potpisivanju su prisustvovali i tehnički direktor EPCG Ljubiša Đurković, izvršni rukovodioci Direkcije za razvoj i investicije Ivan Mrvaljević i Direkcije za upravljanje energijom Darko Krivokapić, te predstavnici AEP-a Daniel Lancha i generalni menadžer za Crnu Goru Marko Radulović.

