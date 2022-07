Đurović: Šavnik nepravdeno zapostavljen

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Šavnik je često nepravedno zapostavljan prilikom planiranja značajnih kapitalnih projekata, što je neophodno ispraviti u predstojećem periodu, saopštila je predsjednica Skupštine, Danijela Đurović, čestitajući Dana šavničke Opštine.

„Udruženim snagama moramo nastojati da stanovnicima tog durmitorskog kraja, poznatog po svojoj prelijepoj, ali i surovoj prirodi i oštroj klimi, olakšamo opstanak u takvim uslovima i omogućimo život dostojan građanina države koju očekuje svijetla evropska budućnost“, rekla je Đurović.

Ona je čestitajući Dan Opštine, koji se obilježava sjutra, dodala da je Crna Gora strateški opredijeljena ka daljem razvoju sjeverne regije. Čestitku je uputila predsjedniku Opštine Šavnik, Jugoslavu Jakiću, predsjednici Skupštine opštine Nadeždi Kotlici, odbornicima i svim građankama i građanima tog grada.

“Najsrdačnije čestitam Dan Opštine Šavnik, praznik kojim slavimo oslobođenje od okupatora i herojsku pobjedu antifašizma, čije tekovine i danas sa ponosom baštinimo“, poručila je Đurović.

Ona je posebne čestitke uputila stanovnicima šavničke opštine, koji su, prema njenim riječima, prepoznati kao vrijedni ljudi i dobri domaćini, koji služe na ponos svom kraju.

