Đukanović: Nećemo se zadovoljiti dok u Željezari ne vidimo hiljadu radnika

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Biznis planom za novoosnovano preduzeće EPCG – Željezara Nikšić predviđeno je da na početku bude angažovano 300 radnika, saopštio je predsjednik Odbora direktora Elektroprivrede (EPCG), Milutin Đukanović i dodao da se neće zadovoljiti dok u preduzeću ne bude hiljadu radnika.

“Često smo navodili da je Željezara duša Nikšića, ali kad ove emotivne komponente pomaknemo sa strane, ova imovina po posljednjoj procjeni vrijedi 54 milona EUR, a mi smo je platili 20 miliona. I često nas pitaju što ste je kupili? Pa samo da ovo izgovorimo, dovoljno je”, rekao je Đukanović.

Iz EPCG je saopšteno da je novoosnovana kompanija EPCG – Željezara Nikšić danas počela da radi, a na samom početku, po ugovoru o djelu, biće angažovano 197 bivših radnika Tosčelika, koji će raditi na uređenju kruga i pripremi proizvodnje.

Predsjednik Opštine Nikšić, Marko Kovačević, kazao je da Željezara otvara vrata i za one radnike koji su već tu radili, ali i za one koji tek treba da dođu.

„I Nikšić i Crna Gora samo treba da nastave tim putem”, poručio je Kovačević.

On je naveo da su uspjeli da riješe jedan veliki problem građana i da će nastojati da i dalje rješavaju sve one probleme koji su ostali.

„Na mnogo gotovih šteta smo došli, ali neka ovo bude simbol kako želimo, hoćemo i možemo svi zajedno te probleme da rješavamo. Neka vam je svima sa srećom, da svoj radni vijek provedete u miru, radno, srećno, bez ikakvih loših stvari, i da dočekate još mnogo novih kolega i investitora”, rekao je Kovačević.

Svečanom pokretanju fabrike prisustvovao je i premijer Dritan Abazović, a prisutnima su se obratili i izvršni direktor EPCG – Željezara Nikšić Đorđije Manojlović, kao i predstavnik radnika Ivan Vujović.

