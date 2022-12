Drecun: Lako je dokazati koliko smo izgubili zbog sankcija Rusiji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je ekonomski mnogo izgubila zbog sankcija koje su uvedene Rusiji, saopštio je ekonomski analitičar, Predrag Drecun, dodajući da se to lako može dokazati.

“To se vidi po smanjenom obimu ruskih investicija koje su Crnoj Gori donosile određene benefite”, rekao je Drecun za Dan.

On je dodao da odricanjem od svojih interesa Crna Gora evidentno gubi neki novac.

“Ukoliko je taj gubitak veći od primitaka koje imamo od stranih političkih partnera, onda su procesi integracije na našu štetu. Sankcije koje se uvode nekoj državi ne smiju da pogađaju građane te države. Prvo, zato što to nema puno etičkog smisla, a drugo, zato što nikad ne znate da li je sankcijama pogođeni strani državljanin podržavalac ili protivnik državne politike kojoj ste uveli sankcije. U Crnu Goru su najviše ulagali građani Rusije. To je nesporna činjenica”, naveo je Drecun.

Prema riječima Drecuna, ukoliko uvođenje sankcija smatramo našom političkom obavezom, moramo sve učiniti da ekonomski negativne posljedice takve odluke ne širimo više nego što to traži briselska administracija.

“Osnovne preloruke su da rješenje treba tražiti kroz poboljšanje strukture ekonomskog sistema – smanjenje spoljnotrgovinskog deficita, povećanje stranih investicija, formiranje nacionalnog savjeta za privlačenje stranih investicija, aktivnije učešće Centralne banke (CBCG) u životu banaka i jačanje uloge Investiciono-razvojnog fonda (IRF) ili formiranje državnog garantnog fonda”, poručio je Drecun.

On smatra da je problem crnogorske ekonomije izuzetno složen i da može biti riješen samo uz aktivno učešće države.

Prema riječima Drecuna, osnovni problem je koncept koji proizvodi ogroman spoljnotrgovinski deficit.

On je istakao da se spoljnotrgovinski deficit ne može pretvoriti u suficit u doglednom roku, ali se može amortizovati raznim mjerama ekonomske politike.

“Jedan od načina je da država stavi akcenat na privlačenje direktnih stranih investicija. Država mora definisati prvo svoj interes, pa tek onda interese partnera. U najmanju ruku, odnos mora biti recipročan”, zaključio je Drecun.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS