Dolar oslabio u odnosu na korpu valuta

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Dolar je prema korpi valuta ove sedmice oslabio, treće zaredom, ali kursevi nijesu mnogo oscilirali jer su investitori oprezni uoči zasjedanja nekoliko najvećih centralnih banaka u svijetu.

Indeks dolara, koji pokazuje kretanje vrijednosti američke prema ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, oslabio je neznatno na 101,92 poena, blizu najnižeg nivoa od juna prošle godine.

Istovremeno, dolar je oslabio prema evropskoj valuti 0,1 odsto, pa je cijena eura porasla na 1,0865 USD, nedaleko od najvišeg nivoa za devet mjeseci, prenosi Hrportfolio.

Kurs dolara prema japanskoj valuti ojačao je 0,2 odsto na 129,85 jena (JPY).

Kursevi ovih valuta nijesu mnogo oscilirali, jer su investitori oprezni uoči zasjedanja nekih od najvećih centralnih banaka u svijetu.

Između ostalog, čeka se prvo ovogodišnje zasjedanje američkih Federalnih rezervi (Fed).

S obzirom na popuštanje inflacionih pritisaka u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), očekuje se da će Fed u budućnosti biti manje agresivan u pooštravanju monetarne politike.

Analitičari procjenjuju da će američka centralna banka na februarskom zasjedanju podići kamate samo 0,25 procentnih poena, a ne 0,5 poena, kao na posjednjoj prošlogodišnjoj sjednici.

Pored toga, oni veruju da bi konačna kamatna stopa, po kojoj bi Fed zaustavio ciklus povećanja, mogla biti manja od pet odsto, iako je većina zvaničnika Fed-a rekla da će morati da podignu stope iznad tog nivoa kako bi obuzdali inflaciju.

Fed je prošle godine povećao kamatne stope za ukupno 4,25 procentnih poena, u rasponu od 4,25 do 4,5 odsto, što je njihov najviši nivo u posljednjih 15 godina.

Čelnici Evropske centralne banke (ECB) održaće sjednicu naredne sedmice. Zbog visoke inflacije očekuje se dalje povećanje kamatnih stopa, nakon što su prošle godine povećane za ukupno 2,5 procentnih poena.

Očekuje se da će britanska centralna banka na sjednici naredne sedmice dodatno povećati kamatne stope.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS