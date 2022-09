Delta City postala BIG Fashion

Podgorica, (MINA- BUSINESS) – Delta City Podgorica je danas postala BIG Fashion Podgorica, saopšteno je iz te kompanije.

Kako se navodi u saopštenju, početak novog poglavlja u radu najvećeg šoping centra u Crnoj Gori spektakularno obilježen je nastupima Petra Graša, Sare Jo, plesne trupe Una Saga Serbica, Mirror Crew performera, kao i odličnim popustima i raznovrsnim dječijim zabavnim programima.

Presjedavajući kompanije BIG Shopping centers Izrael, Eitan Bar Zev, rekao je da ta kompanija sa ćerkom kompanijom AFI već dugo godina uspješno posluje u Izraelu i regionu Istočne Evrope.

„Veoma se radujemo što smo ulaskom na tržište Crne Gore i prvom investicijom od 150 miliona EUR, napravili i svoj korak u širenju na regionu Balkana”, naveo je on.

Prema njegovim riječima, to je tek početak novina u vidu modernih retail parkova, novih internacionalnih brendova i internacionalnog iskustva, koje će BIG donijeti Podgorici kao i ostalim gradovima Crne Gore, poput Ulcinja, Bara, Tivta, Nikšića i Kotora.

“Imamo velike planove, a ono šta nam je najvažnije jeste zadovoljstvo posjetilaca”, rekao je Bar Zev.

On je zahvalio svim prisutnima na toploj dobrodošlici i proglasivsi i zvanično promjenu imena tržnog centra u BIG Fashion Podgorica.

