Damjanović na godišnjim sastancima SB i MMF-a u Marakešu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Delegacija Crne Gore, predvođena ministrom finansija, Aleksandrom Damjanovićem, učestvovaće na jesenjim sastancima Svjetske banke (SB) i Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), koji danas počinju u Marakešu u Maroku.

Jesenji sastanci SB i MMF-a trajaće do kraja sedmice.

“Fokus ovogodišnjeg, redovnog zasijedanja SB i MMF-a, kojem prisustvuju ministri finansija i razvoja, guverneri zemalja članica, rukovodioci privatnog sektora, predstavnici organizacija civilnog društva i akademski radnici, biće pitanja od globalnog značaja, uključujući globalne ekonomske izglede, iskorjenjivanje siromaštva, ekonomski razvoj i efektivnost mjera podrške”, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Tom prilikom, biće organizovani regionalni brifinzi, konferencije za novinare, seminari i mnogi drugi događaji orijentisani na svjetsku ekonomiju, međunarodni razvoj i globalni finansijski sistem.

Tokom boravka u Marakešu, delegacija Vlade Crne Gore, na čelu sa Damjanovićem, prisustvovaće i sastanku Konstituence, a pored susreta sa predstavnicima SB i MMF-a, imaće i niz bilateralnih sastanaka sa vodećim predstavnicima poslovnih banka, investitorima, te predstavncima drugih država učesnica samita.

Uobičajena praksa je da se godišnji sastanci SB i MMF-a održavaju tokom septembra ili oktobra obično u Vašingtonu dvije godine uzastopno, a da u trećoj godini domaćin bude neka od zemalja članica.

Godišnjim sastancima predsjedavaju čelnici SB i MMF-a, a predsjedavanje se godišnje rotira među članovima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS