Cijena stanova u Podgorici za dvije godine skočila preko 40 odsto

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprkos nepovoljnim kreditnim uslovima i rastu životnih troškova, cijene stanova u Podgorici nastavljaju da rastu, saopštio je analitičar tržišta nekretnina kompanije Adriatic Appraisal, Darko Đikanović.

“Bum koji je počeo u drugoj polovini prošle godine nastavlja uzlaznom putanjom i u ovoj godini, dostižući rekordne vrijednosti u trećem ovogodišnjem kvartalu”, kazao je za Đikanović Pobjedi.

On je naveo da je trenutna prosječna cijena jednosobnog stana u Podgorici 1,72 hiljade EUR po metru kvadratnom, dok je, poređenja radi, u istom periodu prošle godine prosjek iznosio 1,36 hiljada EUR, a 2021. godine 1,2 hiljade EUR.

Ovo predstavlja rast od preko 40 odsto u periodu od svega dvije godine.

“Visoka tražnja i visoka inflacija u kombinaciji sa prilivom stranog kapitala su doprinijeli ovako enormnom skoku cijena stanova. Naravno, cijene variraju ponajviše u zavisnosti od lokacije, veličine stana i kvaliteta gradnje”, rekao je Đikanović.

Tako, na primjer, na području City kvarta i okoline prosječna cijena jednosobnih stanova iznosi 2,15 hiljada EUR po metru kvadratnom, dok je u centru potrebno izdvojiti 1,95 hiljada, a u dijelu Preko Morače 1,9 hiljada.

U regionu Tuškog puta prosjek iznosi 1,8 hiljada EUR, dok je na Starom aerodromu 1,6 hiljada, a na Zabjelu 1,55 hiljada EUR.

Ono što je primjetno, kako je naglasio Đikanović, je da je u posljednjih godinu ponuda rasla, čemu svjedoči rast stambene gradnje nakon dužeg perioda neaktivnosti izazvane pandemijom.

“Ovi trendovi u građevinskom sektoru će svakako uticati na smanjenje jaza između ponude i tražnje, a zbog visoke aktivnosti na tržištu i značajnog priliva stranih investicija u nekretnine ostaje neizvjesno da li će se cijene stabilizovati u skorije vrijeme”, poručio je Đikanović.

Prema njegovim riječima, praćenje tržišnih trendova u Crnoj Gori je otežano, s obzirom na to da ne postoje registri cijena nepokretnosti i zvanični izvještaji o stanju na tržištu kao što je to slučaj u zemljama regiona u kojima su javno dostupne informacije o broju kupoprodaja, zaključenim cijenama i ukupnoj vrijednosti tržišta.

“Kao država u kojoj tržište nekretnina igra veliku ulogu i na kojem se mnogi biznisi zasnivaju, smatram da je nužno uspostaviti registre i sisteme praćenja relevantnih podataka kako bi donosioci odluka, kompanije, investitori i građani znali u svakom trenutku da procijene situaciju i donesu ispravne odluke koje bi na kraju dana doprinijele našem ekonomskom razvoju”, kazao je Đikanović.

Što se tiče Monstatovih podataka, prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u drugom kvartalu ove godine iznosila je 1,5 hiljada EUR, devet odsto više nego u istom periodu prošle godine. Tokom istog razdoblja, prosječna cijena stana u novogradnji u Podgorici skočila je 13,5 odsto na 1,58 hiljada EUR.

Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u primorskom regionu na kraju juna iznosila je 1,41 hiljadu EUR, u središnjem 714 EUR, dok je u sjevernom regionu prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji iznosila 1,28 hiljada EUR.

Iz Monstata su precizirali da prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u značajnoj mjeri zavisi od učešća stanova koji pripadaju kategoriji solidarne stambene izgradnje. Ukoliko je učešće ovih stanova veće, prosječna cijena stana u novogradnji će biti značajno niža, odnosno ukoliko je učešće manje, prosječna cijena će biti veća.

