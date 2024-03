CEDIS: Odluka EPCG opravdana

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odluka Odbora direktora Elektroprivrede (EPCG) o izdavanju knjižnih odobrenja, je u potpunosti opravdana i od interesa za sve energetske subjekte, građane i privredu, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS).

Kompanija CEDIS je reagovala na tekst Pobjede u kojem se navodi da je Odbor direktora EPCG u srijedu dao knjižno odobrenje kojim se pokriva minus od 15 miliona kćerke kompanije CEDIS-a za prošlu godinu.

Oni su naveli da je odredbama Zakona o energetici jasno propisano da CEDIS obavlja djelatnost od javnog interesa čije je poslovanje u cjelosti regulisano, što podrazumijeva da Regulatorna agencija za energetiku i komunalne djelatnosti (REGAGEN), između ostalog, utvrđuje i regulatorno dozvoljeni prihod.

“Odredbama tog zakona propisano je i da je operator distributivnog sistema električne energije dužan da u transparentnom postupku na tržištu kupuje električnu energiju samo za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu, a čije cijene nije u mogućnosti kontrolisati, pa je poremećaj na globalnom tržištu električne energije imao za posljedicu konačan poslovni rezultat CEDIS-a”, navodi se u reagovanju, prenosi Pobjeda.

Zbog navedenih razloga, kako su objasnili, EPCG je, kao matična kompanija, uputila pismo od 29. novembra 2022. godine, kojim izražava svoju namjeru da izvrši finansijsku konsolidaciju CEDIS-a, kao zavisnog privrednog društva, kroz neki od modela dokapitalizacije, ili drugim zakonom propisanim modelom.

“CEDIS je, u skladu sa navedenim pismom o namjeri, povukao zahtjev za utvrđivanje regulatorno dozvoljnog prihoda za prošlu godinu, a neophodne količine električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu u prošloj godini nabavljao je preko BELEN berze, putem javnog poziva za nadmetanje za nabavku električne energije u distributivnom sistemu, kada je najnižu cijenu ponudila EPCG. Isporučena električna energija fakturisana je od EPCG, u skladu sa zaključenim ugovorima o nabavci”, rekli su iz CEDIS-a.

Kako su naveli, na ispravnost odluke o izdavanju knjižnih odobrenja EPCG, prethodno izraženih kroz pismo o namjeri, ukazuje i zaključak Vlade od 31. januara prošle godine, kojim je zadužila EPCG da za period od 1. januara do 28. februara prošle godine ugovori posebne uslove trgovine za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu, na nivou regulatorno odobrene cijene, metodom knjižnog odobrenja.

Taj Vladin zaključak za navedeni period je realizovan.

“Budući da je u periodu mart-decembar prošle godine CEDIS nastavio da nabavlja električnu energiju po prosječnoj cijeni, koja je bila dva puta veća od regulatorno odobrene, odnosno po 110,76 EUR po megavat satu (MWh), EPCG, kao matična kompanija, je donijela odluku o izdavanju knjižnih odobrenja i za period mart-decembar prošle godine”, dodali su iz CEDIS-a.

Iz te kompanije su naglasili da odluka o izdavanju knjižnih odobrenja, donijeta od EPCG, ima za cilj isključivo saniranje posljedica prouzrokovanih dejstvom globalne energetske krize i enormnim povećanjem cijena električne energije na energetskom tržištu, a u krajnjem obezbjeđivanje održivosti cjelokupnog elektroenergetskog sistema i vršenja ove vrste javne usluge.

“U konačnom, ukazujemo da bi eventualna nelikvidnost CEDIS-a, pored toga što bi ozbiljno ugrozila uredno i pouzdano obavljanje energetske djelatnosti, imala domino efekat i na druge energetske subjekte, kao i na korisnike sistema”, rekli su iz CEDIS-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS