Bivši radnici Košute najavili da će blokirati put na 12 sati

Cetinje, (MINA-BUSINESS) – Bivši radnici cetinjske Košute blokirali su i danas saobraćaj prema Podgorici i najavili da će put blokirati na 12 sati, ako im se ne obrate predstavnici Vlade.

Blokada je počela u 11 sati i 30 minuta i trajaće, kako je najavljeno, do 16 sati, prenosi portal RTCG.

Predstavnica radnika, Dijana Vujović, najavila je da će, ukoliko ne dođe do razgovora sa predstavnicima Vlade, kojoj su u petak ponovo predali zahtjeve, u ponedjeljak saobraćaj blokirati od osam do 20 sati.

“Poniženi smo ovakvim odnosom Vlade i premijera i smatramo da bi trebalo da budemo tretirani isto kao i radnici metalskog sektora i svi oni koji su se obratili izvršnoj vlasti. Nakon sedam sedmica protesta niko nije našao vremena da nas primi, pa ćemo biti prinuđeni da protest radikalizujemo, ali i da se okupimo ispred Vlade”, rekla je Vujović.

On je dodala da će bivši radnici tamo odlučiti šta će dalje.

Bivši zaposleni u Industriji modne obuće Košuta, koja je u stečaju, već mjesec i po svakog ponedjeljka blokiraju putni pravac od Cetinja prema Podgorici, a nedavno su i ministru ekonomskog razvoja, Niku Gjeloshaju, predali svoje zahtjeve.

Oni traže isplatu devet neisplaćenih plata za 693 radnika u iznosu od 2,81 milion EUR, kao i povezivanje radnog staža za njih 81.

Ta fabrika otvorena je na Cetinju 1961. godine, ali je 4. marta 1996. u njoj otvoren stečajni postupak koji je okončan 14. juna 2001. godine, bez isplate svih potraživanja radnicima.

