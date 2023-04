Abazović na događaju Otvoreno sa premijerom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Premijer Dritan Abazović učestvovaće sjutra na događaju Otvoreno sa premijerom, koji organizuje Američka privredna komora (AmCham).

Razgovor sa Abazovićem vodiće predsjednica Upravnog odbora AmCham-a, Svetlana Vuksanović.

Učesnicima će se u uvodnom dijelu obratiti ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Crnoj Gori, Judy Rising Reinke, a izvršni direktor AmCham-a, Marko Miročević, predstaviće izvještaj te asocijacije o poslovnom ambijentu 2021-2022.

Događaj će se održati u hotelu Hilton.

