Privlačenjem investicija iz Turske Crna Gora može ojačati poziciju na međunarodnoj sceni

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ekonomskom saradnjom i privlačenjem mogućih investicija iz Turske, Crna Gora može ojačati poziciju na međunarodnoj sceni i djelovati na podizanju životnog standarda svih građana, kazao je potpredsjednik Vlade i ministar ekonomskog razvoja, Nik Đeljošaj.

Đeljošaj se, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, sastao danas sa ambasadorom Turske u Crnoj Gori Barišom Kalkavanom.

On je upoznao Kalkavana sa ciljevima, inicijativama i razvojnim programom Crne Gore, što je prikazano i u premijerovom ekspozeu, promovišući Crnu Goru kao najbolju investicionu destinaciju.

Đeljošaj je istakao da Crna Gora i Turska, kroz odlične bilateralne odnose, imaju prostor za snažniju saradnju u oblastima turizma, kulture, investicija, ekonomije, inovacija i mnogih drugih.

“Ekonomskom saradnjom i privlačenjem mogućih investicija iz naše prijateljske države Turske, Crna Gora može ojačati svoju poziciju na međunarodnoj sceni i djelovati na podizanju životnog standarda svih građana“, rekao je Đeljošaj.

Prema njegovim riječima, uz velike infrastrukturne projekte i ciljana kapitalna ulaganja, Crna Gora bi mogla da dostigne najviše evropske standarde i postane uzor za cijeli region.

Kalkavan je čestitao Đeljošaju na izboru i poželio mu sreću u realizaciji razvojnih projekata.

„Sagovornici su razgovarali o temama od zajedničkog interesa u oblasti investicija, razmjene iskustava i međusobne saradnje u razvojnim projektima“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS