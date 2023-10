Privatizacija Budvanske rivijere nepotrebna

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Hotelska grupa (HG) Budvanska rivijera je ove godine ostvarila najbolje rezultate u posljednjih 20 godina, saopštio je predsjednik Odbora direktora, Mijomir Pejović, i poručio da kompaniju ne treba privatizovati.

“Po mom dubokom uvjerenju, Budvanska rivijera ne treba da se privatizuje. Podaci koje imamo za ovu godinu pokazuju da se može uspješno i kvaliteno raditi i kada je jedan subjekt u većinskom državnom vlasništvu”, rekao je Pejović u emisiji Link na Radiju Crne Gore.

U Budvanskoj rivijeri radi preko 400 zaposlenih, a ljeti, sa sezoncima, taj broj dođe do skoro hiljadu.

“To dovoljno govori da je odgovornost, stručnost i potencijal kadra koji ima Budvanska rivijera, na onom nivou koji je za prilike i potrebe crnogorskog turizma više nego dovoljan, a to pokazuju i rezultati”, kazao je Pejović, prenosi portal RTCG.

Ako je neko i razmišljao u tom pravcu, Pejović vjeruje da se nakon ovogodišnjih pokazatelja o tome više neće razmišljati.

“Privatni kapital će uvijek htjeti da dođe do onoga što je srce Budvanske rivijere, a to je Slovenska plaža. Ali, naši planovi i interesi nijesu u skladu sa planovima privatnih investitora”, poručio je Pejović.

On je saopštio da je ova godina bila najbolja za tu hotelsku grupu u posljednjih 20 godina i da brojni pokazatelji nakon devet mjeseci ukazuju na to.

“Prema nekim našim i procjenama finansijskog sektora, očekujemo da ovu godinu završimo sa oko tri miliona EUR profita”, precizirao je Pejović.

On je napravio i poređenje sa prethodnim godinama. Profit je 2005. godine, kada je u sastavu Budvanske rivijere bio i Sveti Stefan, bio 75 hiljada EUR, a 2012. je iznosio 246 hiljada EUR i u poređenju sa rezutatima za ovu godinu je daleko ispod.

Pejović je istakao zadovoljstvo i brojem ostvarenih noćenja.

Govoreći o situaciji sa ostrvom Sveti Stefan, Pejović je kazao da je to tragičan kontinuitet pogrešne politike koja se vodila u tom dijelu, a traje 20 godina.

“Na kraju se to okončalo tužbom i procesom koji se vodi pred međunarodnim arbitražnim sudom u Londonu. Prema informacijama koje imam, ove jeseni treba da počne nastavak tog procesa. Sugerisano nam je da ne opterećujemo sudski proces eventualnim izjavama i onim što bi eventualno moglo da ugrozi poziciju i Budvanske rivijere i Crne Gore u tom procesu, pa bih se suzdržao od davanja ocjena”, objasnio je Pejović.

On je kazao da su odavno ispunjeni uslovi za raskid ugovora, ali da zbog procesa u Londonu sve stoji u mjestu, a ono što Sveti Stefan treba da bude nije.

“Podatak da je Sveti Stefan uz Dubrovnik bio simbol jugoslovenskog turizma više decenija i u odnosu gdje je danas, dovoljno govori da politika koja je vođena u prošlosti nije bila dobra”, kazao je Pejović.

On je najavio i rekonstrukciju hotela Mogren i podizanje standarda kategorisanih soba na Slovenskoj plaži sa tri na četiri zvjezdice i za preostala četiri bloka.

