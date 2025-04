Prioriteti očuvanje fiskalne stabilnosti i konsolidacija deficita

Vašington, Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prioriteti Vlade ostaju očuvanje fiskalne stabilnosti, konsolidacija deficita i sprovođenje plana povećanja budžetskih prihoda, saopštio je ministar finansija, Novica Vuković, na sastancima sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) i Svjetskom bankom (SB) u Vašingtonu.

Vuković je posebno akcentovao i nedavnu uspješnu realizaciju emisije obveznica, kao važan korak ka očuvanju likvidnosti i jačanju povjerenja investitora u Crnu Goru.

Timovi Ministarstva finansija i Centralne banke (CBCG), na čelu sa Vukovićem i guvernerkom Irenom Radović, učestvuju na redovnim Proljećnim sastancima MMF-a i SB u Vašingtonu.

Iz Ministarstva je saopšteno da je tokom prvog dana sastanaka, delegacija održala niz bilateralnih susreta sa visokim predstavnicima tih međunarodnih finansijskih institucija.

U razgovoru sa potpredsjednicom SB za Evropu i centralnu Aziju, Antonellom Bassani, i izvršnim direktorom Holandske konstituence u SB, Eugenom Rhuggenaathom, delegacija Crne Gore razgovarala je o važnim projektima koji su sprovedeni u partnerstvu sa tom finansijskom institucijom, kao i o budućoj saradnji.

„Poseban fokus stavljen je na projekte iz oblasti šumarstva, ribarstva, upravljanja otpadnim vodama i zaštite voda. Istaknuto je da je ostvaren značajan napredak u realizaciji projekata koji doprinose procesu dekarbonizacije i energetske tranzicije“, dodaje se u saopštenju.

Vuković je zahvalio na snažnoj podršci SB kroz Okvir partnerstva sa zemljom (CPF), koji je odobren u septembru prošle godine, i predstavio nedavne i planirane reformske mjere, kao i napore koje Crna Gora ulaže u procesu pristupanja Evropskoj uniji (EU).

Radović je predstavila aktuelno stanje u crnogorskom bankarskom sektoru, naglašavajući njegovu stabilnost, otpornost i pozitivne trendove ključnih pokazatelja, sa posebnim osvrtom na dobru kapitalizovanost banaka i kontinuirano smanjenje nivoa nekvalitetnih kredita.

Ona je zahvalila predstavnicima SB na podršci u okviru projekta Modernizacija platnih sistema Zapadnog Balkana, naglašavajući važnost pravovremenog sprovođenja aktivnosti vezanih za pristupanje Crne Gore SEPA sistemu i realizaciju TIPS Clone projekta.

Dogovoren je nastavak saradnje CBCG i SB kroz Plan rasta za Zapadni Balkan, uz poseban fokus na oblasti kao što su licenciranje nebankarskih pružalaca platnih usluga, sajber bezbjednost i nadzor nad platnim sistemima.

Tokom sastanka je posebna pažnja posvećena i finansijskoj inkluziji žena.

Radović je predstavila inicijative CBCG u ovoj oblasti, uključujući projekte WE Finance Code Montenegro i Women on Boards, te izrazila spremnost CBCG da, u saradnji sa SB, pokrene regionalnu inicijativu za rodnu inkluziju na Zapadnom Balkanu.

U nastavku dana, delegacija se sastala sa visokim zvaničnicima MMF-a, izvršnim direktorom Belgijsko-holandske konstituence, Jeroenom Clicqom, i njegovim zamjenikom, Marnixom van Rijem.

Uz isticanje snažnog partnerstva između CBCG i Konstituence, Radović je uputila zahvalnost na ekspertskoj podršci u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma (AML/CFT).

„Predstavnicima MMF-a predstavljeni su najnoviji iskoraci CBCG na planu modernizacije platnih sistema, regulatornog usklađivanja, jačanja AML/CFT okvira i promovisanja održivog i inkluzivnog ekonomskog rasta. Takođe je istaknuta uspješna realizacija ocjene Kodeksa transparentnosti CBCG, čiji su nalazi potvrdili posvećenost ove institucije transparentnijem vođenju politika“, dodaje se u saopštenju.

Na sastanku je razgovarano i o najnovijim makroekonomskim trendovima i kretanjima, kao i o upravo objavljenim projekcijama iz aprilskog Svjetskog ekonomskog izgleda (WEO).

Direktor Belgijsko-holandske konstituence, Jeroen Clicq, zahvalio je Vukoviću na glasanju u korist IDA21, što, kako je ocijenjeno, šalje snažan signal podrške i posvećenosti ovoj inicijativi.

Vuković ukazao je na podatak da je u Crnoj Gori zabilježen kontinuirani rast prihoda državnog budžeta u prošloj godini, uz snažnu otpornost i makroekonomsku stabilnost, usljed dinamičnog rasta potrošnje i investicija, uz primjetan pad sive ekonomije.

On je poručio da Ministarstvo finansija ostaje posvećeno transparentnom i odgovornom upravljanju javnim finansijama i javnim dugom države, uz pravovremeno i efikasno ispunjavanje obaveza iz EU agende.

Crnogorska delegacija prisustvovala je i sastanku Belgijsko-holandske konstituence, kojim je predsjedavao ministar finansija Belgije, Jan Jambon.

„Sa ovog sastanka je poručeno da se globalna ekonomija suočava sa izazovima usljed geopolitičkih tenzija i protekcionističkih mjera, te da su slobodna trgovina, stabilnost i saradnja ključni za produktivnost i održivi rast“, zaključuje se u saopštenju.

