Prioritet Vlade sprovođenje svih reformi i unapređenje poslovnog ambijenta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prioritet Vlade je sprovođenje svih neophodnih reformi, unapređenje ambijenta za mala i srednja preduzeća i pojačanje inspekcijskog nadzora kako bi suzbila sivu ekonomiju, saopštio je potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku, Nik Gjeloshaj.

On je danas na sastanku sa ambasadorkom Evropske unije u Crnoj Gori, Oanom Kristinom Popom, kazao da vjeruje da će to doprinijeti ne samo razvoju ekonomije, nego i unapređenju procesa integracije u EU.

„Otvoreni smo za saradnju sa našim evropskim i evroatlantskim partnerima”, poručio je Gjeloshaj.

On je upoznao Popu sa prioritetima 44. Vlade, te istakao da je Crna Gora kredibilan partner.

Posebno, dodao je da je nova Vlada posvećena sproveđenju reformi i ispunjavanju obaveza kako bi ubrzali proces evropskih integracija.

Popa je, kako je saopšteno iz Kabineta potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku, čestitala Gjeloshaju stupanje na dužnost i poželjela uspjeh na realizaciji planiranih projekata.

Popa je pozdravila posvećenost Vlade Crne Gore putu evropskih integracija te zaključila da je planirani Plan rasta namijenjen za podršku ubrzavanju društveno-ekonomskog približavanja i ukupnog procesa integracija Crne Gore u EU.

Sagovornici su dogovorili intenziviranje saradnje u oblastima od zajedničkog interesa.

