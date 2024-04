Prioritet unapređenje ekonomskih politika

Vašington, Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prioritet Vlade je unapređenje ekonomskih politika koje imaju za cilj poboljšanje životnog standarda građana Crne Gore, uz dinamičan infrastrukturni razvoj i sprovođenje širokog spektra reformskih mjera i zakona, saopšto je ministar finansija, Novica Vuković.

Delegacija Crne Gore, koju predvode Vuković i guvernerka Centralne banke (CBCG) Irena Radović, učestvuje na Proljećnim sastancima Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Svjetske banke (SB), koji se održavaju u Vašingtonu.

Tokom Proljećnih sastanaka, crnogorska delegacija se susrela sa visokim zvaničnicima SB – Antonellom Bassani, potpredsjednicom za Evropu i Centralnu Aziju, Eugenom Rhuggenaathom, izvršnim direktorom i Christopherom Sheldonom, šefom Kancelarije za Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu.

U tom kontekstu, Vuković je izrazio zadovoljstvo zbog budućeg potpisivanja Partnerskog okvira saradnje između Crne Gore i SB, kojim su definisani najznačajniji razvojni projekti Crne Gore.

„Bankarski sektor predstavlja najstabilniji i najotporniji dio crnogorske ekonomije i karakterišu ga pozitivni trendovi svih ključnih pokazatelja“, saopštila je Radović, posebno ističući dobru kapitalizovanost banaka i smanjenje učešća nekvalitetnih kredita.

Radović se zahvalila na kontinuiranoj podršci koju SB pruža CBCG, a posebno na implementaciji projekta Modernizacija platnih sistema Zapadnog Balkana, koji ima za cilj da Crnu Goru i ostale zemlje regiona podrži u njihovim nastojanjima da postanu dio jedinstvenog područja plaćanja u eurima (SEPA).

„Uz vašu podršku, CBCG intenzivno radi na dva polja – usaglašavanju regulatornog okvira sa EU direktivama i modernizaciji platnih sistema, kako bismo što prije ispunili uslove za priključenje SEPA“, kazala je Radović.

Bassani je izrazila spremnost SB da nastavi da podržava Crnu Goru u ovom procesu. Predstavnici SB i CBCG su se saglasili da buduća saradnja ove dvije institucije treba da bude usmjerena i na projekte ozelenjavanja finansijskog sektora i upravljanja klimatskim promjenama.

Vuković sa timom, u Vašingtonu se susreo i sa potpredsjednikom za razvojno finansiranje i IDA fondove (IDA-Međunarodna asocijacija za razvoj), Akihikom Nishiom, koji je istakao zadovoljstvo povodom članstva i statusa donatora Crne Gore u najvećem globalnom fondu koji djeluje sa ciljem smanjenja siromaštva kroz obezbjeđivanje kredita sa niskim kamatama i grantova za programe koji podstiču ekonomski rast, smanjuju nejednakosti i poboljšavaju uslove života ljudi.

Naime, Crna Gora izvršila je uplatu prve, od ukupno tri rate donacije ovom međunarodnom udruženju, u iznosu od 330 hiljada USD. Na sastanku je dogovoreno i da naša država imenuje stalnog predstavnika u IDA, čime će se značajno ojačati pratnerstvo.

Crnogorska delegacija prisustvovala je i sastanku Belgijsko-holandske konstituence, kojim je predsjedavao ministar finansija Holandije Steven van Weyenberg.

Sa ovog sastanka je poručeno da se globalna ekonomija suočava sa izazovima vezanim za inflaciju, visoke nivoe duga, nejednakost, geopolitičke tenzije i klimatske promjene.

„U cilju prevazilaženja ovih izazova i poboljšanjima izgleda za dugoročni rast i produktivnost, potrebni su dodatni napori u vidu odlučnijeg sprovođenja strukturnih reformi i povećanog ulaganja u (digitalnu) infrastrukturu i istraživanje i razvoj“, zaključeno je na sastanku Konstituence.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS