Prioritet kredibilan i fer poslovni ambijent

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kredibilan, predvidiv i fer poslovni ambijent, sa fokusom na unapređenje uslova za privlačenje kredibilnih domaćih i stranih investitora, visoko su pozicionirani među prioritetima u radu Vlade, saopštio je ministar finansija, Aleksandar Damjanović.

On je na sastanku sa predsjednikom Savjeta stranih investitora, Christophom Schoenom i predsjedavajućim Komiteta za finansije, Martinom Leberleom, poručio da su strane direktne investicije svojevrstan motor razvoja Crne Gore još od perioda njenog osamostaljivanja.

Damjanović je, kako je saopšteno iz Ministarstva, najavio da će buduće politike u ovoj oblasti biti transparentne, sa ciljem lakšeg prevazilaženja biznis i administrativnih prepreka, odnosno poboljšanja kredibilnosti i konkurentnosti male i otvorene crnogorske ekonomije.

Partneri iz SSICG-a izrazili su spremnost da nastave sa pružanjem podrške u okviru finansijske edukacije, da bi crnogorsko ekonomsko društvo bilo u korak sa evropskim standardima i pravovremeno na izvoru informacija iz ove dinamične oblasti.

“Na sastanku su analizirani izazovi sa kojima se investitori suočavaju na globalnom nivou, poput promjene robnih kanala snabdijevanja, usljed globalnih šokova izazvanih ratom u Ukrajini i pandemijom koronavirusa, ali i prepreke koje su specifično vezane za Crnu Goru”, dodaje se u saopštenju.

Zajedinički je ocijenjeno da niže poreske stope ne mogu biti dovoljan motiv za ulaganje, ako ih ne prate brze sudske procedure i efikasna administracija.

Tokom sastanka analizirana je i nova poreska politika, koja karakteriše crnogorske javne finansije, kao i dalji koraci kada je u pitanju regulisanje tržišta kriptovaluta i blockchain, a sve u saglasju sa evropskom praksom iz ove oblasti, budući da višegodišnje iskustvo pregovaranja sa evropskom porodicom i status kandidata za članstvo na to obavezuju.

„Da bi crnogorska investiciona slika bila privlačnija, potrebno je dodatno raditi na suzbijanju sive ekonomije, nelegalnog poslovanja, liberalizaciji platnog prometa, transparentnijem poreskom planiranju i unapređenju bezgotovinskog plaćanja, odnosno podrobnije analizirati Bijelu knjigu u kojoj su sadržani glavni problemi sa kojima se, u poslovanju, susrijeću investitori u Crnoj Gori“, poručeno je sa sastanka.

U kontekstu digitalne revolucije, potrebno je dodatno obratiti pažnju na osnaživanje domaće IT zajednice, ali i poboljšanje uslova za poslovanje “digitalnih nomada”, nudeći im siguran pravni okvir i uravnotežene javne finansije.

Predstavnici Savjeta zahvalili su Damjanoviću na proaktivnom pristupu, kao i spremnosti da se, nakon gotovo dvogodišnjeg izostajanja interesovanja, sa adrese Ministarstva finansija konstruktivno razgovara o modelima za prevazilaženje postojećih biznis barijera i unapređenju ukupnog poslovnog ambijenta za ulaganje u Crnu Goru.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS