Prijave za novi ciklus SIA programa moguće od 21. marta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prijave za najveći evropski program podrške društvenom preduzetništvu mladih – Social Impact Award (SIA) biće otvorene 21. marta, saopšteno je na predstavljanju projekta.

Za učešće u okviru timova će moći da se prijave svi mladi ljudi koji imaju između 15 i 30 godina, čije ideje moraju odgovarati ciljevima održivog razvoja (SDGs).

Svi zainteresovani učesnici će imati priliku da participiraju u više od 20 edukativnih radionica, dobiju mentorsku podršku, dok pobjednike takmičenja očekuje i početni kapital za realizaciju ideje u iznosu od 1,5 hiljada EUR, kao i prilika da stečena znanja i vještine predstave na internacionalnom SIA samitu, koji se ove godine održava u Beogradu.

Prezentaciji projekta SIA, koja je održana u hotelu Hilton, prisustvovali su domaći i međunarodni partneri na projektu – predstavnici državnih institucija, naučne i akademske zajednice, biznis sektora, mladi, kao i predstavnici omladinskog i civilnog društva iz Crne Gore i Evrope.

Ispred organizatora, NVO Centar za omladinsku edukaciju, prisutne je pozdravila nacionalna koordinatorka SIA programa, Jelena Kavarić, koja je kazala da se kroz taj projekat na godišnjem nivou u svijetu osnaži više od 12 hiljada mladih inovatora i kreira oko 230 društvenih preduzeća.

“Sigurni smo da u narednom periodu možemo očekivati još veći broj mladih ljudi u Crnoj Gori, koji će svoju inovativnost i aktivizam ispoljiti kroz bavljenje ovim lijepim vidom preduzetništva. Uvjereni smo da ćemo u bliskoj budućnosti svjedočiti kvalitetnim normativnim rješenjima i stimulativnim mjerama, koje će mladim preudzetnicima olakšati proces kreiranja društvenih preduzeća, te dobijanje adekvatne podrške kroz različite fondove“, navela je Kavarić.

U ime međunarodne SIA kancelarije u Beču, generalna direktorica Ana Janošev, kazala je da su izuzetno srećni što su pronašli prave partnere u Crnoj Gori, NVO Centar za omladinsku edukaciju, koja ima prave namjere, sjajnu podršku i zajednicu oko sebe, da stvori okruženje za mlade koje im pruža znanje, priliku i podršku za svoje ideje.

“SIA predstavlja program podrške koji će ohrabriti mlade da ostanu ovdje i daju doprinos svojoj lokalnoj zajednici”, dodala je Janošev.

O značaju ovog programa za mlade, ali i razlozima zašto Erste fondacija podržava Social Impact Award od samog početka projekta, govorila je direktorica službe komunikacija u Erste banci, Dragana Crvenica.

Ispred generalnih pokrovitelja obratili su se i rukovodilac službe za kredite i garancije u Investiciono-razvojnom fondu (IRF) Đuro Kažić, osnivač Five Grupe Ivan Šoć, PR menadžerka M:tel-a Ana Martinović, kao i sekretar Sekretarijata za podršku biznis zajednici Glavnog grada Zekerija Fetić.

Ministarka nauke i tehnološkog razvoja, Biljana Šćepanović, kazala je da Vlada i Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja prepoznaju potencijal i značaj aktivnosti iz oblasti društvenog preduzetništva i snažno podržavaju sve inicijative koje imaju pozitivan društveni uticaj u Crnoj Gori i koje su motivisane potrebom i težnjom da se efikasno i na održiv način odgovori na brojne izazove savremenog svijeta, kao što su zapošljavanje, očuvanje životne sredine, dostupnost obrazovanja, sistem zdravstvene zaštite, kao i mnoge druge.

Ona je navela da će Ministarstvo i u ovoj godini pružiti punu podršku realizaciji najvećeg evropskog programa podrške društvenom preduzetništvu – Social Impact Award (SIA).

U sklopu današnjeg događaja, održane su dvije panel diskusije na teme Društveno preduzetništvo kao novi trend u funkciji zapošljavanja mladih i Značaj doprinosa civilnog sektora razvoju društvene zajednice, u kojim su učestvovali predstavnici subjekata inovacione infrastrukture u Crnoj Gori i predstavnici civilnog sektora iz zemalja regiona.

Panelistkinje i panelisti su se kroz svoja iskustva i razmjenu mišljenja usaglasili da je neophodno raditi na afirmaciji i jačanju društvenog preduzetništva u zemlji i regionu, kao i da je potrebno razvijati politike i mehanizme dugoročne podrške društvenim preduzetnicima.

“Ovaj vid preduzetništva kao takav, može doprinijeti postizanju ciljeva održivog razvoja i pospješiti razvoj nauke i inovacija među mladim ljudima u našoj zemlji”, navodi se u saopštenju.

Socijalna ekonomija daje odgovor na mnoge probleme i izazove sa kojima se danas suočavaju mlađe generacije i naše društvo u cjelini, te organizacija ovog i sličnih događaja pruža priliku svim akterima da razmijene svoja viđenja na aktuelne probleme i pruže konstruktivne preporuke za dalji rad.

Sve informacije o projektu, načinu prijavljivanja i narednim fazama, zainteresovani učesnici mogu pronaći na sajtu: https://sia.click/me, kao i na Instagramu pod nalogom SIA_Montenegro.

SIA predstavlja najveći evropski program podrške društvenom preduzetništvu mladih koji je 2009. godine koji je pokrenuo Impact Hub Vienna, u partnerstvu sa Erste Fondacijom i Univerzitetom za biznis i ekonomiju u Beču.

Ovaj međunarodni projekat se istovremeno realizuje na tri kontinenta (Evropa, Afrika, Azija), u 18 zemalja, gdje se na godišnjem nivou okuplja više od 12 hiljada mladih inovatora, koji timskim radom osnivaju više od 230 društvenih preduzeća godišnje.

Tokom prethodnog ciklusa realizacije SIA programa u prošloj godini u Crnoj Gori održano je više od 40 različitih obuka i radionica u 15 crnogorskih opština i kroz sami proces bilo je uključeno preko hiljadu mladih ljudi, a finalni produkt projekta su bile 33 preduzetničke ideje.

Projekat SIA u Crnoj Gori realizuje NVO Centar za omladinsku edukaciju, uz generalno pokroviteljstvo Erste banke Podgorica, Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, IRF-a, Five Grupe, M:tel-a i Glavnog grada Podgorice.

Pored generalnih pokrovitelja, partneri programa su Coca-Cola HBC Crna Gora, Mercator-CG, Privredna komora, Neregelia i UNDP Crna Gora. Podršku programu pružaju i The Chedy Luštica Bay, kao i Univerzitet Crne Gore, Univerzitet Donja Gorica i Univerzitet Mediteran.

