Pretenduju da budu turistička destinacija tokom cijele godine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora pretenduje da bude posjećena turistička destinacija tokom cijele godine, što će se pozitivno odraziti i na prihodnu stranu državnog budžeta, saopštio je ministar finansija, Novica Vuković.

On je na sastanku sa ambasadorom Izraela u Crnoj Gori, Jahelom Vilanom i predsjednicom Jevrejske zajednice u našoj državi, Ninom Bokan Ofner, razgovarao, između ostalog, o turističkim potencijalima Crne Gore.

Vilan je saopštio da Izraelci Crnu Goru vide kao jednu od omiljenih destinacija, o čemu svjedoči podatak da je našu državu u ovoj godini posjetilo više od 100 hiljada turista iz te zemlje.

Vilan je, kako je saopšteno iz Ministarstva finansija, ukazao i na veliko interesovanje izraelskih turista tokom zimskih mjeseci, konstatujući da treba jačati smještajne kapacitete na sjeveru Crne Gore.

Vuković je naveo da je ekonomski i turistički razvoj svjevera jedan od ključnih prioriteta 44. Vlade, o čemu, kako je kazao, govori i činjenica da je formirano ministarstvo u čijem je fokusu i nazivu upravo razvoj sjevera – Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera.

Na sastanku je konstatovano da dvije zemlje karakterišu tradicionalno dobri odnosi, kao i visok stepen saradnje u oblasti ekonomije, investicija i turizma, te da se bilježi i rastući interes izraelskih kompanija za ulaganje u Crnu Goru, gdje je Vilan akcentovao zainteresovanost tamošnjih privrednika za učešće u realizaciji krupnih projekata iz oblasti saobraćajne infastrukture.

Tokom razgovora sa Vilanom, Vuković je iskazao zabrinutost povodom trenutnog stanja u Izraelu, izrazivši očekivanje da će se, što skorije, vratiti stabilnost, kako u toj zemlji, tako i na globalnom nivou.

Vuković je poručio da je Vlada veoma zainteresovana za produbljivanje saradnje sa Izraelom, kao jednom od ekonomski superiornijih zemalja, naročito u oblastima gdje je globalno prepoznata, poput zelene i inovativne tehnologije, poljoprivrede, digitalizacije, infrastrukture, javnog zdravstva i drugih.

Vuković je sa sagovornicima, pored aktuelnih ekonomskih tema i bilateralne saradnje, razgovarao i o inicijativi za izgradnju spomen obilježja Velveta u Nikšiću, u znak sjećanja na istoimenu operaciju koja se odigrala 1948. godine na aerodromu Kapino Polje.

Izgradnja spomenika, u vrijednosti od preko 300 hiljada EUR, kako je istaknuto na sastanku, ima za cilj promovisanje istorijskih, kulturnih i duhovnih vrijednosti, koje će obogatiti kulturnu baštinu Crne Gore ali i turističku ponudu Nikšića.

