Preminula Tatjana Mandić

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Izvršna direktorica M:tel-a, Tatjana Mandić, preminula je danas u Podgorici, nakon duže bolesti.

Iz kompanije su rekli da je Mandić od samog osnivanja M:tel-a svojim predanim radom i posvećenošću ostavila trajan pečat u kompaniji i u poslovnoj zajednici, u kojoj će ostati upamćena kao vrhunski profesionalac i respektabilan lider.

„Preko tri decenije uspješne karijere provela je u telekomunikacijama, na liderskim pozicijama. Funkciju direktorice Sektora za ekonomske poslove obavljala je od 2016. godine, a u junu 2021. godine imenovana je za izvršnu direktoricu M:tel-a”, navodi se u saopštenju.

U ovom periodu, uspješno je predvodila menadžerski tim apsolutnog lidera na tržištu telekomunikacija Crne Gore.

Mandić je dobitnica mnogobrojnih priznanja i nagrada, od kojih se izdvajaju Najmenadžerka u Crnoj Gori u kategoriji privreda od Unije poslodavaca (UPCG), Najmenadžerka u Crnoj Gori u kategoriji velikih preduzeća od Asocijacije menadžera Crne Gore, kao i Top Women Business Montenegro u kategoriji velikih preduzeća.

„Nijesmo samo izgubili izuzetnu liderku, već i velikog prijatelja. U ovom teškom trenutku saosjećamo sa njenom porodicom, prijateljima i poslovnim partnerima“, saopšteno je iz M:tel-a.

