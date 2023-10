Prekomjerno zapošljavanje ugrozilo opstanak Željezare

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Situacija u EPCG Željezari izuzetno je teška i poslovanje kompanije i njen opstanak dovedeni su u pitanje zahvaljujući prekomjernom zapošljavanju, saopšteno je Danu nezvanično iz tog preduzeća.

Već nekoliko dana u medijima se spekuliše o mogućem otpuštanju oko 90 radnika koji su označeni kao prekobrojni, a koji su, prema izvorima tog lista, angažovani po ugovoru o djelu.

Izvor Dana tvrdi da je zbog teške situacije u preduzeću i ugrožene egzistencije kompanije u čiju je kupovinu Elektroprivreda (EPCG) uložila 20 miliona, u narednom periodu moguće očekivati i smjene u menadžmentu.

Prema izvoru, najavljeno je otpuštanje 90 radnika angažovanih po ugovoru o djelu, od čega je 30 preuzeto od privatne kompanije za obezbjeđenje.

“Tim ljudima su obećani ugovori za stalno i prebačeni su na teret Željezare, odnosno EPCG. Uprava preduzeća je u pregovorima da se ovom broju radnika obezbijedi egzistencija, tako što bi bili vraćeni kompaniji u kojoj su ranije radili”, saopšteno je nezvanično Danu.

Kako tvrdi izvor, oko 60 angažovanih ugovoraca zvanično nema svoje radne obaveze. U kompaniji je zaposleno ukupno 400 radnika.

“Oni su angažovani, ali nema proizvodnje. Za sada radi samo PVC pogon, u kojem rade izvorni željezarci, odnosno oni zaposleni koji su radili u vrijeme prethodnog vlasnika. Nije bilo potrebe za dodatnim zapošljavanjem radnika, jer kompanija postoji tek pola godine”, navodi izvor lista.

Biznis plan od 6,5 miliona, koji je predviđen za pokretanje posla u čitavoj Željezari, prema tvrdnjama izvora, nije dovoljan.

Prema ovim informacijama, da bi se pokrenula proizvodnja samo u Čeličani, neophodno je bar deset miliona.

Agencija za zaštitu konkurencije (AZZK) nedavno je donijela rješenje kojim nije dala dozvolu EPCG da Željezari uplati 6,5 miliona EUR. AZZK je pomenutim rješenjem zabranila EPCG svaku dalju dodjelu državne pomoći Željezari, dok ne donesu odluku da li je sama kupovina imovine od turskog Tosčelika za 20 miliona EUR bila u skladu sa Zakonom o državnoj pomoći.

